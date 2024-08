McLaren Senna tampona un’Audi Q7 vicino agli yacht | Video

La McLaren Senna è una delle auto sportive più esclusive e prestazionali dell’era moderna. Questa hypercar, prodotta a partire dal 2018, ha un valore milionario. In genere, chi possiede un mezzo di tale specie sta molto attento a preservarne l’integrità, ma c’è chi se ne prende cura come se fosse una semplice utilitaria. È forse il caso del protagonista del video, che l’ha parcheggiata in un porto, alla stessa stregua di un’auto qualunque, stretta fra mezzi di minore lignaggio.

Al momento di uscire non ha usato accortezze speciali ed ha tamponato un’Audi Q7, con l’estrattore posteriore. Il contatto è avvenuto a bassissima velocità, quindi potrebbero non esserci stati danni alle due auto, ma stupisce la leggerezza con cui il tizio si muove al volante della sua fuoriserie. Qualcuno ipotizza che le vetture coinvolte nel leggero contatto siano della stessa persona, ma questo non giustifica il modo in cui ha trattato la McLaren Senna.

Stiamo parlando di un’auto estrema, dal costo faraonico. La sua tecnologia è di riferimento, come il quadro prestazionale. Il vigore dinamico giunge da un motore V8 sovralimentato da 4.0 litri di cilindrata, che eroga 800 CV di potenza massima e 800 Nm di coppia, su un peso di 1.194 kg. Facile intuire l’eccellenza delle sue doti dinamiche e costruttive. Non poteva essere diversamente, visto che questa vettura della casa di Woking rende omaggio a uno dei piloti più leggendari della storia della F1.

Screen shot da video IG @exponiendoibizaa