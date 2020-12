McLaren Sabre: svelata la nuova hypercar, ma è solo per gli USA

McLaren torna a far parlare di sé grazie ad una nuova hypercar arrivata in dono da Woking proprio come fosse un regalo di Natale, ovviamente particolarmente gradito. Chiamata McLaren Sabre, questa nuova vettura ad altissime prestazioni si presenta come il modello due posti del costruttore britannico più veloce di sempre. Bisogna però precisare che la McLaren più veloce in assoluto rimane la Speedtail, che è in grado di raggiungere i 403 km/h, ma ha una configurazione 3 posti.

La cosa strana però è che questa gradita sorpresa natalizia non è stata svelata dalla McLaren, ma dal dealer di Beverly Hills, il quartiere più lussuoso di Los Angeles. Questo perché la nuova Sabre è stata sviluppata in maniera specifica per il mercato americano e la sua limitatissima tiratura di appena 15 esemplari destinati esclusivamente ad altrettanti selezionatissimi clienti che vivono negli USA.

Nuovo motore da 824 CV

Le forme sinuose e particolarmente aerodinamiche della McLaren Sabre non nascono un powertrain ibrido come si era pensato in un primo momento. Le pochissime informazioni diramate dal costruttore britannico parlano infatti di un propulsore endotermico, ovvero un V8 biturbo da 4.0 litri in grado di scatenare la bellezza di 824 CV e 800 Nm di coppia massima. Questi valori da record rendono il propulsore della Sabre il V8 biturbo (senza elettrificazioni) più potente mai assemblati Woking. Inoltre, questa unità permette alla vettura di raggiungere il muro dei 350 km/h, ovvero una velocità superiore a quella raggiunta dalla recente McLaren Senna.

Solo per gli USA

Questo bolide, realizzato dal reparto MSO (McLaren Special Operations) su commissione di un facoltoso cliente restato anonimo, verrà realizzato – come precedentemente accennato – in una tiratura di 15 esemplari tutti destinati al mercato nordamericano, mentre il suo prezzo di listino è al momento “top secret”.