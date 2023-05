McLaren, Michael Leiters: ‘La nuova 750S alza ulteriormente l’asticella’

McLaren ha concluso il mese di aprile con la presentazione della nuovissima McLaren 750S, che si propone sul mercato come il successore diretto della 720S. Abbiamo parlato nello specifico della nuova supercar britannica in un nostro articolo dedicato.

Michael Leiters, CEO di McLaren, ha voluto commentare il lancio della nuova 750S con una dichiarazione ufficiale.

“Quando hai un’auto considerata da così tanti piloti come punto di riferimento, per fare qualcosa di ancora migliore devi esaminare ogni dettaglio e spingere davvero al massimo per miglioramenti che alzino di nuovo l’asticella. Questo è ciò che abbiamo fatto con la nuova 750S”, ha detto il dirigente.

Viene proposta nelle versioni Coupé e Spider

La McLaren 750S si propone sul mercato nelle versioni Coupé e Spider e con un motore V8 biturbo da 4 litri capace di generare 750 CV di potenza e 800 Nm di coppia massima. Vanta una monoscocca in fibra di carbonio e delle sospensioni idrauliche, oltre a componenti più leggeri e un rapporto di sterzata più rapido.

Da 0 a 100 km/h impiega appena 2,8 secondi, da 0 a 200 km/h 7,2 secondi e da 0 a 300 km/h 19,8 secondi. Grazie alla sua leggerezza, offre un rapporto peso/potenza di 579 CV per tonnellata, il migliore del segmento.

Altre caratteristiche della nuova 750S includono nuovi cerchi ultraleggeri a 10 razze, peso complessivo di 1281 kg (1326 kg per la Spider), nuovo alettone posteriore attivo più grande, rivestimenti in Alcantara e pelle Nappa nell’abitacolo e McLaren Control Launcher (MCL).