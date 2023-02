McLaren Elva, la follia da 907 cavalli di Novitec

La McLaren Elva è di base una vettura speciale, ma ciò non ha impedito a Novitec di lanciare un programma di messa a punto per l’esclusiva supercar. Le prestazioni sono di primissimo livello, in quanto l’azienda offre un modulo N-Tronic plug and play, che aggiorna il sistema di controllo elettronico del motore fornendo mappe speciali per iniezione e accensione, nonché modifiche al controllo elettronico della pressione di sovralimentazione. Mentre l’ Elva standard ha un motore V8 biturbo da 4,0 litri con 804 CV e 800 Nm di coppia, il modulo lo aggiorna a 860 CV e 864 Nm.

Ulteriore step di potenza

I clienti che ricercano più potenza possono optare per il pacchetto Stage 2, che include anche modifiche allo scarico. Ciò incrementa la potenza a 907 CV e 898 Nm di coppia, che consente al modello di accelerare da 0-100 km/h in 2,7 secondi e raggiungere una velocità massima di 330 km/h. Ulteriori modifiche sono limitate, ma Novitec offre molle sportive che abbassano l’altezza da terra di 20 mm. Oltre a conferire alla vettura un aspetto più aggressivo, l’azienda afferma che il baricentro ridotto rende la “guida ancora più dinamica”.

A caccia di personalizzazione sulla McLaren

A proposito, Novitec ha collaborato con Vossen per offrire ruote forgiate da 20 e 21 pollici, disponibili in 72 colori diversi. I clienti possono anche scegliere tra versioni spazzolate o lucidate. Ultimo ma non meno importante, l’azienda può adattare gli interni ai “desideri dell’acquirente in ogni dettaglio”. Beh, un’auto esclusiva richiede trattamenti speciali e su questa versione particolare e – quasi – unica della McLaren Elva si percepisce tutta l’artigianalità e la lavorazione esclusiva di un’auto che colpisce al primo sguardo.

Sicuramente gli esigenti clienti di questa categoria di nicchia, per fortuna loro, possono beneficiare di interventi mirati per rendere la supercar britannica ancora più estrema e divertente di quanto non lo sia nella sua versione originale e di serie. Quando i sogni diventano realtà.