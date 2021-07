Una McLaren va a fuoco sul passo del Pordoi [Video]

Il passo del Pordoi è una strada scenografica, che appaga la guida e che regala paesaggi da sogno. Qui, oltre ai ciclisti, spesso si vedono sfrecciare i proprietari di supercar, in cerca di emozioni sui loro gioielli a quattro ruote. Non sempre, però, le cose vanno bene.

Ne sa qualcosa il conducente di una McLaren, che ha visto la sua auto andare completamente a fuoco nel celebre valico alpino delle Dolimiti, tra il Gruppo del Sella e quello della Marmolada, in Trentino. Per fortuna il tizio è riuscito a mettersi in salvo, senza riportare nessuna ferita. Resta però il dolore per la supercar inglese arsa dalle fiamme, sotto l’Hotel Pordoi, sulla strada statale 48, nei pressi di Canazei. L’importante è che lui non si sia fatto niente, al resto c’è rimedio.

Secondo quanto riferiscono gli organi d’informazione dell’area, il proprietario della McLaren è un cinquantenne svedese, giunto in Italia insieme ad alcuni amici, su altre auto da sogno, per vivere un’esperienza turistica indimenticabile.

Così è stato, ma in senso diverso da quello piacevole atteso da lui e dai compagni d’avventura. Le fiamme in pochi minuti hanno divorato la preziosa auto di Woking. A nulla sono valsi i soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo del rogo. Ecco il video.