McLaren 600LT: uno show si trasforma in crash | Video

Le auto vanno guidate con molta attenzione, specie sul bagnato, in particolare se hanno la trazione posteriore e molti cavalli al servizio del piacere. In genere questi modelli dispongono di modalità d’uso che mettono in protezione quando le situazioni ambientali non sono ideali, ma c’è sempre qualcuno che ne fa a meno, nel tentativo di mettere in mostra presunte doti di asso del volante. Probabilmente è il caso del tizio che guida la McLaren 600LT protagonista del video odierno.

Avvolto nell’abbraccio del pubblico, con tanti smartphone a fare delle riprese, vuole forse lasciare traccia del suo passaggio, con qualche funambolismo. Purtroppo sottovaluta lo scarso grip regalato dall’asfalto, coperto da un’insidiosa patina d’acqua. La sua sembra una sfida alla sorte, andata male, perché poco dopo la partenza, perde il controllo del mezzo, andando a colpire il bordo laterale.

Notevoli i danni riportati dalla supercar inglese. Per fortuna nessuno si è fatto male, oltre all’auto. Questo è ciò che più conta. A prescindere dalla sicurezza del veicolo che si conduce, bisogna sempre guidare con la testa, non con i piedi. Altrimenti, sia che si viaggi con una modesta utilitaria, sia che ci si trovi al volante di una raffinata auto sportiva, il rischio di farsi male e di fare male cresce in modo importante.

Protagonista della disavventura di cui vi abbiamo parlato è stata, come dicevamo, una McLaren 600LT, che porta nella sigla due lettere acronimo di Long Tail (coda lunga). Questa vettura gode della spinta di un motore V8 biturbo da 3.8 litri di cilindrata, in grado di sviluppare 600 CV di potenza massima, su un corpo pesante solo 1.247 kg. Ne deriva un quadro prestazionale di alta gamma, con un passaggio da 0 a 100 km/h in soli 2.9 secondi e da 0 a 200 km/h in 8.2 secondi. La velocità massima tocca quota 328 km/h.