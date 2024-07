McLaren 600LT a un soffio dal crash con un SUV che taglia la strada | Video

La strada, talvolta, è come una giungla, dove qualcuno fa quello che gli pare, come se non vi fosse un domani. Il rispetto del codice e, soprattutto, del buonsenso, sembrano degli inutili orpelli per alcuni utenti degli assi viari. Il video odierno mostra un doppio comportamento sbagliato, in un solo colpo. Protagonista principale delle riprese è una McLaren 600LT, che marcia a ritmo molto spedito sulla corsia interna di un’arteria residenziale, dove il limite di velocità è basso.

Durante la rabbiosa accelerazione, la supercar inglese viene immortalata da un tizio a bordo di un altro veicolo, che riprende anche il crash evitato di un soffio nelle fasi immediatamente successive, quando un SUV si porta sull’estrema destra, tagliando con leggerezza due corsie, dopo aver attraversato una doppia linea gialla continua.

L’uomo al volante della McLaren 600LT evita per un soffio l’incidente, scartando rapidamente a sinistra, ma il miracolo è riuscito per poco: bastava qualche frazione di secondo di ritardo nella reazione, per produrre un esito completamente diverso e più doloroso. Si dice che tutto è bene quel che finisce bene. In questo caso possiamo tirare un respiro di sollievo, perché nessuno si è fatto male, mezzi compresi, anche se lo spavento è stato tanto.

Protagonista principale sull’improvvisato set è stata, come dicevamo, una McLaren 600LT, che porta nella sigla due lettere acronimo di Long Tail (coda lunga), per mettere subito in evidenza la sua impostazione estrema. Questa supercar gode della spinta di un motore V8 biturbo da 3.8 litri, disposto in posizione posteriore centrale, che eroga una potenza massima di 600 CV, su un peso a secco di 1.247 kg.

Ne deriva un quadro prestazionale di altissimo livello, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e da 0 a 200 km/h in 8,2 secondi: roba da vetture ben più dotate in termini di potere energetico. Qui, a fare la differenza, è il peso contenuto. Notevole anche la velocità massima, che si spinge nel territorio dei 328 km/h. Ciò che entusiasma maggiormente di questa auto sportiva è, però, l’handling, di grande finezza, abbinato a un piacere di guida di alta gamma.