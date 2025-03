La nuova Mazda 6e, svelata al Salone dell’Auto di Bruxelles, ridefinisce gli standard nel segmento delle vetture a zero emissioni grazie al suo design sofisticato, all’ampia autonomia e alle tecnologie avanzate.

Berlina elettrica di grido

Questa berlina elettrica è disponibile in due configurazioni. La versione Standard, dotata di una batteria da 68,8 kWh, garantisce fino a 479 km di percorrenza e monta un motore elettrico da 190 kW (258 CV). Per chi cerca il massimo, la Long Range offre un’autonomia estesa fino a 552 km grazie a una batteria da 80 kWh e un motore da 180 kW (245 CV). Entrambe le versioni condividono una coppia di 320 Nm, trazione posteriore e uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 8 secondi.

Impressionanti anche le capacità di ricarica rapida: con caricatori da 165 kW, la Mazda6e recupera dal 10% all’80% di energia in soli 24 minuti. Bastano appena 15 minuti per aggiungere 235 km di autonomia, posizionandola tra le auto elettriche più efficienti sul mercato.

Il design

L’estetica della Mazda 6e evolve il linguaggio design Kodo: Soul of Motion, con una silhouette da coupé caratterizzata da porte senza cornice e cerchi aerodinamici da 19 pollici. Uno spoiler posteriore retrattile, attivo oltre i 90 km/h, migliora stabilità ed efficienza.

Gli interni incarnano il concetto giapponese di Ma, combinando spazio e semplicità. Le finiture includono pelle ecologica in beige o nero e, nella versione top di gamma, pelle nappa con inserti scamosciati. L’abitacolo offre un’illuminazione ambientale personalizzabile in 64 colori, un display centrale da 14,6 pollici e un impianto audio SonyPRO con 14 altoparlanti.

Listino prezzi

La dotazione tecnologica comprende un pacchetto di sicurezza avanzato con telecamere ad alta definizione, radar e sensori ultrasonici. Il bilanciamento dei pesi 50:50 e il sistema integrato di gestione della frenata assicurano prestazioni elevate e stabilità al vertice della categoria.

Il prezzo parte da 43.850 euro per la versione Standard nell’allestimento Takumi, mentre la Long Range Takumi Plus è proposta a 47.100 euro, rendendo la Mazda6e una scelta competitiva tra le berline elettriche premium.