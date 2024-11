La dedizione di Mazda per un’esperienza di guida coinvolgente

Mazda si distingue nel mondo automobilistico per il suo impegno nel fornire un’esperienza di guida appagante, incentrata sul piacere e la connessione tra uomo e macchina. Questa filosofia, profondamente radicata nella cultura giapponese, si riflette in ogni fase del processo di sviluppo, dalla progettazione iniziale alla messa a punto finale dei veicoli. Al centro di questa filosofia c’è il concetto di “sensazione delle prestazioni“, che va oltre i semplici dati numerici per concentrarsi sulla percezione umana dell’accelerazione, del movimento e del feedback della vettura. Per Mazda, la vera misura del successo non risiede solo in prestazioni assolute, ma nella capacità di trasmettere al conducente un senso di gioia, energia e controllo totale del veicolo.

Lo spirito di Mazda

Masayoshi Kanei, un ingegnere del team di sviluppo di Mazda, incarna perfettamente questa dedizione. Il suo ruolo, lungi dall’essere limitato ai test su strada, lo vede coinvolto attivamente in ogni fase del processo, dalla definizione dei parametri iniziali alla valutazione dei prototipi in fase di pre-produzione. Kanei, insieme ai suoi colleghi, si impegna a garantire che la “sensazione delle prestazioni” sia in linea con gli obiettivi di Mazda, lavorando con passione per calibrare con precisione elementi come la risposta del motore, l’erogazione della potenza e persino le vibrazioni percepite dal conducente.

L’approccio di Mazda riconosce l’importanza dei sensi umani nella valutazione delle prestazioni di un’auto, ma non si limita ad essi. I feedback soggettivi degli ingegneri come Kanei, raccolti durante i test di guida, vengono integrati con i dati digitali per perfezionare il motore e garantire che la sua risposta sia in linea con le aspettative del conducente.

Un esempio concreto di questa filosofia applicata è lo sviluppo del powertrain e-Skyactiv PHEV per la Mazda CX-60. Questo sistema ibrido plug-in, che combina un motore a combustione interna con un motore elettrico, presenta sfide uniche in termini di erogazione della potenza e transizione tra le diverse modalità di guida. Kanei e il suo team hanno lavorato con tenacia per superare queste sfide, garantendo che il passaggio tra la trazione elettrica e quella a benzina fosse il più fluido e naturale possibile, eliminando le sensazioni di incertezza o ritardo che spesso caratterizzano i veicoli ibridi.

L’esperienza di guida coinvolgente

L’impegno di Mazda per un’esperienza di guida coinvolgente non si limita ai centri di sviluppo. Kanei e i suoi colleghi effettuano numerosi test su strada in diversi ambienti, dalle piste di prova private in Giappone alle impegnative autostrade tedesche. Questo approccio meticoloso garantisce che ogni modello Mazda, indipendentemente dal tipo di powertrain, sia in grado di offrire il piacere di guida che contraddistingue il marchio.

Mazda si distingue anche per il suo rigoroso sistema di formazione interna, che mira a sviluppare negli ingegneri la capacità di valutare le prestazioni dei veicoli in modo obiettivo, coerente e sicuro. Questo processo, basato sull’esperienza e la condivisione delle conoscenze, garantisce che ogni membro del team, dai nuovi arrivati ai veterani, sia in grado di contribuire alla creazione di auto che incarnino appieno la filosofia di Mazda.

In definitiva, la dedizione di Mazda per un’esperienza di guida coinvolgente si traduce in veicoli che vanno oltre le semplici prestazioni per offrire una connessione profonda tra uomo e macchina. Attraverso l’impegno di ingegneri appassionati come Masayoshi Kanei e un processo di sviluppo meticoloso, Mazda continua a distinguersi nel panorama automobilistico, regalando ai suoi clienti un’esperienza di guida appagante ed emozionante.