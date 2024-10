Mazda 3 e CX-30 2025: un’occhiata alle novità

Mazda ha annunciato aggiornamenti per i modelli Mazda 3 e CX-30 del 2025, con miglioramenti a prestazioni, connettività e comfort. Una delle novità principali è l’introduzione del motore e-Skyactiv G 2.5L da 140 CV, che si affianca al motore e-Skyactiv X 2.0L da 186 CV. Questo nuovo motore, progettato seguendo la filosofia “right-sizing” di Mazda, offre una coppia elevata a bassi e medi regimi, garantendo una guida più fluida e reattiva. La combustione ottimizzata contribuisce a migliorare l’efficienza, riducendo i consumi.

I motori di Mazda 3 e CX-30

Per chi cerca prestazioni più sportive, il motore e-Skyactiv X 2.0L con tecnologia SPCCI (Spark Controlled Compression Ignition) rimane un’opzione interessante. Questa tecnologia esclusiva di Mazda combina la reattività di un motore a benzina con l’efficienza di un motore diesel. Alexa consente di controllare funzioni come il climatizzatore, lo sbrinamento del lunotto posteriore e il riscaldamento dei sedili, oltre a fornire accesso all’intelligenza artificiale e al controllo della domotica. Il sistema di navigazione è stato aggiornato e offre ora una maggiore connettività, con un numero più ampio di punti di interesse online e offline.

La sicurezza

La sicurezza rimane una priorità per Mazda. La suite i-Activsense include sistemi avanzati di assistenza alla guida come la frenata automatica di emergenza (AEB), l’assistente intelligente alla velocità (ISA), il cruise control adattivo (MRCC), il monitoraggio posteriore del veicolo (BSM/RCTA), il mantenimento della carreggiata (LAS) e il riconoscimento dei segnali stradali (TSR) con allerta per distrazione del conducente. Il sistema i-Activ AWD, disponibile come optional con il motore e-Skyactiv X 186 CV, offre una migliore aderenza e stabilità grazie al suo funzionamento predittivo.

Allestimenti e prezzi

Mazda 3 e CX-30 2025 sono disponibili in quattro allestimenti: Prime Line, Centre Line, Exclusive Line e Takumi. Inoltre, sono disponibili due versioni speciali: Homura e Nagisa. Mazda3 2025 è disponibile anche nella versione berlina a quattro porte.4 I prezzi partono da 27.350 euro per la Mazda3 e da 27.950 euro per la CX-30.