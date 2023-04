Mazda 3 2024: ecco tutte le novità introdotte con il nuovo model year [FOTO]

Dopo aver presentato CX-60 e CX-90 in Europa, Giappone, Australia e Nord America, Mazda ha svelato nelle scorse ore la Mazda 3 2024. Tutte le versioni, a parte quella entry-level, dispongono di un nuovo display per il sistema di infotainment che somiglia molto a quello dei fratelli maggiori.

Tuttavia, è leggermente più piccolo in quanto vanta una diagonale di 10.25 pollici anziché 12.3 pollici. Risulta comunque un miglioramento rispetto allo schermo da 8.8 pollici presente nel modello precedente.

Gli allestimenti superiori hanno anche porte USB-C

Secondo quanto riportato dalla casa giapponese, il display funziona solo tramite il controller rotativo posto sulla console oppure tramite comandi vocali. Le versioni entry-level del model year 2024 dispongono delle classiche porte USB-A mentre quelle superiori hanno porte USB-C più moderne.

Troviamo anche un caricatore wireless per smartphone compatibili e il supporto Apple CarPlay wireless. Altre novità riguardano il sistema di monitoraggio del conducente e il rilevamento dei pedoni.

È disponibile la nuova colorazione Ceramic Metallic

La nuova Mazda 3 offre anche la possibilità di avviare il motore da remoto nelle versioni con cambio automatico tramite l’app su smartphone. Quest’ultima consente pure di preimpostare la temperatura dell’abitacolo prima di salirci a bordo e di inviare avvisi se l’auto viene guidata oltre una certa velocità o tempo.

A livello estetico, l’unica novità proposta dalla Mazda 3 2024 è la nuova colorazione Ceramic Metallic. Non sappiamo al momento se anche la versione europea avrà questi aggiornamenti. L’arrivo in Giappone e in Australia è previsto a giugno e a luglio, rispettivamente.