«Le nostre vetture si nutrono da sempre di ciò che le circonda», afferma Roberto Pietrantonio, AD di Mazda Italia, descrivendo la straordinaria collaborazione nata tra il marchio automobilistico e Slamp, eccellenza romana nel campo della luce di design.

Lampade artigianali

L’azienda guidata da Roberto Ziliani, famosa in 93 paesi per le sue lampade artigianali, è stata selezionata tra 60 realtà italiane per il progetto “Eccellenze Italiane” promosso da Mazda. Il frutto di questa sinergia è Hanami, una lampada a sospensione che celebra l’incontro tra l’artigianalità italiana e la precisione del design giapponese.

Il nome scelto per questa creazione non è casuale: Hanami, che in giapponese significa “osservare i fiori”, richiama la tradizione della contemplazione dei ciliegi in fiore. Il designer Adriano Rachele ha tradotto questa sensibilità in un oggetto d’illuminazione realizzato in Lentiflex, un innovativo composto di acciaio e policarbonato lavorato con tecniche ispirate agli origami.

Il legame con Mazda

Particolarmente significativa è la scelta del colore Artisan Red, lo stesso della Mazda CX-80, che trasforma ogni fiore plissettato in un elemento capace di rifrangere la luce come un diamante. Le “sarte della luce” di Slamp, giovani artigiane altamente specializzate, hanno plasmato manualmente ogni elemento della lampada.

A giugno, Hanami sarà esposta insieme agli altri progetti del programma “Eccellenze Italiane” in una mostra aperta al pubblico, celebrando il connubio tra due filosofie produttive accomunate dall’attenzione maniacale al dettaglio: il “crafted in Japan” di Mazda e la manifattura artistica di Slamp.

Questa collaborazione dimostra come la globalizzazione possa valorizzare, anziché appiattire, le peculiarità culturali: la precisione e la poesia giapponese si fondono con la creatività e il savoir-faire italiano, generando un prodotto che va oltre il semplice oggetto di design per diventare ambasciatore di valori condivisi.