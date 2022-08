Mazda CX-50 Meridian: il debutto in autunno

Basata sulla CX-50 2.5 Turbo, Mazda CX-50 Meridian è una versione speciale del crossover giapponese dedicata alla guida off-road e caratterizzata da grafiche e dotazioni speciali.

Mazda CX-50 Meridian: carattere off-road

Il SUV nipponico può essere personalizzato con la livrea esterna Polymetal Grey o con la Zircon Sand, in contrasto con il cofano nero opaco. La dotazione prevede anche speciali cerchi in lega da 18 pollici di colore nero, avvolti da pneumatici fuoristrada Falken. Le personalizzazioni includono inoltre cornici dei fari nere e minigonne e protezioni sottoscocca con dettagli argentati. In opzione troviamo anche il pacchetto “Apex” che aggiunge barre trasversali e portapacchi montate sul tetto e paraspruzzi.

Mazda CX-50 Meridian: interni lussuosi e tecnologici

L’abitacolo è rifinito con rivestimenti in pelle color terracotta e dettagli neri. Non mancano sedili anteriori riscaldati e regolabili elettricamente, un volante rivestito in pelle e un sistema di infotainment con display da 10,25 pollici che permette tra le altre cose di gestire la connettività per smartphone compatibile con Apple CarPlay wireless e Android Auto. La dotazione di serie viene completata da: sistema di climatizzazione automatico bi- zona, specchietto retrovisore auto-oscurante con HomeLink, tetto apribile panoramico e portellone posteriore elettrico.

Due livelli di potenza

Sotto il cofano anteriore batte un quattro cilindri turbo benzina da 2.5 litri che sviluppa 230 CV e 420 Nm di coppia massima. Questa potenza viene espressa se si utilizza benzina a 87 ottani, mentre se si sfrutta carburante premium la potenza sale a 260 CV e la coppia a 433 Nm. Il propulsore è abbinato ad un cambio automatico a sei marce e da un sistema di trazione integrale.

Prezzo

La Mazda CX-50 Meridian verrà distribuita negli Stati Uniti dal prossimo autunno ad un prezzo di listino che partirà da 39.950 dollari.