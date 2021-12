La strepitosa collezione di auto britanniche scoperta negli Stati Uniti

I “cacciatori” di auto storiche e rare sono sempre alla ricerca di veri e propri tesori su quattro ruote che spesso si nascondono nei posti più impensabili. Molto spesso,inatti, auto di valore elevatissimo sono state scovate in garage isolati, magazzini o addirittura fienili. Una situazione di questo tipo riguarda l’incredibile collezione di Triumph d’epoca ospitata in un capannone situato nelle campagne della North Carolina (Stati Uniti).

Svelata dal programma Barn Find Hunter

A scoprire questo tesoro è stato il programma Barn Find Hunter, del canale televisivo Hagerty. Stiamo parlando di una delle collezioni più complete del marchio inglese situata in Nord America, frutto della passione del proprietario e collezionista di auto britanniche, Vernon Brannan. Quest’ultimo non è una novità per questo programma televisivo dedicato al mondo delle auto storiche, infatti in uno dei precedenti episodi erano stati mostrati altri modelli di proprietà di Brannan, ma in quel caso le vetture si trovavano in alcuni magazzini situati nei dintorni di Londra.

30 rari esemplari

Il primo pezzo della collezione acquistato da Brannan è stato una Triumph TR4 con cui il proprietario ha percorso ben 400mila km. Con il passare del tempo, il collezionista ha raggiunto un cospicuo numero di Triumph: il magazzino ospita ben 30 esemplari decisamente rari che vengono guidate in strada a rotazione ogni sei settimane, dal proprietario in persona. Nella collezione spicca il celebre modello Acclaim, ovvero una Honda Ballade prodotta in Inghilterra dal marchio britannico grazie ad una apposita licenza. La collezione è inoltre correlata da una seri di vetrine dimostrative utilizzate da Triumph per pubblicizzare i nuovi motori e le sospensioni posteriori indipendenti.