Mazda accelera di nuovo sul motore rotativo

Mazda intensificherà gli sforzi nella ricerca e sviluppo di motori rotativi (RE) concepiti per adeguarsi alla nuova era, con l’obiettivo di mantenere il piacere di guida attraverso soluzioni moderne e orientate verso la realizzazione di un motore in linea con gli standard ambientali. Il 1° febbraio 2024, il team di sviluppo RE è stato reintegrato nel dipartimento di sviluppo tecnologico Powertrain, preludendo a un nuovo capitolo nella storia RE. Questo rinnovato gruppo di sviluppo RE avanzerà nello sviluppo dei motori rotativi (RE) utilizzati come generatori, conducendo ricerche e sviluppo in ambiti quali la conformità normativa nei principali mercati e l’implementazione di combustibili a zero emissioni di carbonio.

Dal 1° febbraio 2024, un team composto da 36 ingegneri lavorerà sinergicamente con l’obiettivo di conseguire una svolta nella tecnologia dei motori rotativi, come dichiarato da Ichiro Hirose, Chief Technology Officer di Mazda. Tale iniziativa promette di portare avanti una tecnologia in grado di contribuire alla creazione di “auto attraenti che entusiasmano i clienti”.

“Nella storia di Mazda, il motore rotativo rappresenta un simbolo speciale del nostro ‘spirito di sfida’”, dichiara Hirose. “Siamo profondamente grati a tutti coloro che hanno sostenuto il motore rotativo fino ad oggi, e siamo entusiasti di annunciare la rinascita dell’organizzazione dedicata allo sviluppo dei motori rotativi, un motore amato da clienti in tutto il mondo”.

Mazda è stata pioniera nell’installazione dei motori rotativi (RE) sulla Cosmo Sport nel 1967. Da allora, l’azienda ha dedicato numerosi anni al miglioramento delle prestazioni in termini di potenza, depurazione dei gas di scarico, efficienza del carburante e durata, rimanendo l’unico costruttore automobilistico a produrre in serie motori rotativi. Nel giugno 2023, Mazda ha ripreso la produzione in serie di veicoli con motori rotativi, segnando il ritorno dopo circa 11 anni dalla fine della produzione della Mazda RX-8 nel 2012. La Mazda MX-30 e-SKYACTIV R-EV, attualmente il 12° modello equipaggiato con un motore rotativo, è stata introdotta in Giappone ed Europa.