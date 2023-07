Matteo Salvini: ‘Revoca o sospensione della patente a chi abbandona gli animali domestici sulle strade’

Matteo Salvini, Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, non si limita a concentrarsi su nuove regolamentazioni per l’utilizzo dei cellulari alla guida e l’implementazione di alcolock a chi commette un’infrazione.

In un recente intervento a Palazzo Madama, Salvini ha anticipato possibili novità nel prossimo Codice della Strada: la revoca o la sospensione della patente per coloro che abbandonano gli animali domestici sulle strade.

Rispondendo a una domanda in Parlamento, presentata dalla senatrice Michaela Biancofiore, il politico ha spiegato che nel disegno di legge sulla Sicurezza Stradale, in arrivo in Parlamento, si sta valutando la proposta di inasprire le sanzioni per l’abbandono degli animali in strada.

Un gesto che, oltre a essere segno di inciviltà e barbarie, rischia di compromettere la sicurezza di chi viaggia.

Il vice premier si scaglia anche contro i turisti stranieri che non pagano le multe

Nel corso del question time, l’argomento della sicurezza stradale è stato affrontato anche in relazione ai turisti stranieri che noleggiano un’auto, accumulano multe durante la loro permanenza in Italia e poi tornano a casa senza pagare le sanzioni. In questo contesto, Matteo Salvini si è detto pronto a intraprendere azioni concrete.

Il Ministro ha evidenziato la necessità di chiarire le questioni interpretative, semplificare i procedimenti complessi che i Comuni devono affrontare e rendere più efficace la riscossione delle sanzioni.

Infine, ha espresso il desiderio che il Senato possa intervenire con modifiche che migliorino il disegno di legge sulla Sicurezza Stradale attualmente in discussione nelle Camere.