Stellantis sposta la produzione delle Maserati GranTurismo e GranCabrio dallo stabilimento di Mirafiori a quello di Modena, creando un polo del lusso dedicato al marchio del Tridente.

Da Mirafiori allo stabilimento originario

Il trasferimento avviene in un momento delicato per il sito emiliano, che nel 2023 ha registrato un crollo produttivo del 79,1%, secondo i dati Fim-Cisl. Questa riorganizzazione punta a ottimizzare l’utilizzo degli impianti italiani del gruppo automobilistico, mentre lo stabilimento torinese sarà compensato con un incremento dei volumi della nuova Fiat 500 ibrida.

L’iniziativa potrebbe avere anche risvolti politici. Secondo Bloomberg, la decisione rappresenterebbe un tentativo del presidente John Elkann di migliorare i rapporti con il governo italiano, dopo le critiche ricevute per uno scarso impegno sul territorio nazionale. L’audizione parlamentare di Elkann, prevista per il 19 marzo, dovrebbe fornire ulteriori dettagli sui progetti del gruppo per l’Italia.

Stellantis e la strategia con Maserati

La strategia delineata trasforma Modena nel cuore della gamma premium di Stellantis, rafforzando il posizionamento del brand Maserati nel mercato globale del lusso. Contemporaneamente, Mirafiori si concentrerà sulla produzione di veicoli a basse emissioni, consolidando il ruolo di Stellantis nel settore della mobilità sostenibile.

Questa riorganizzazione industriale riflette una visione strategica che cerca di bilanciare esigenze produttive, posizionamento di mercato e relazioni istituzionali, in un periodo particolarmente complesso per l’industria automobilistica italiana.