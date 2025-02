Ben 100.000 vetture ibride e 40.000 elettriche all’anno. Sono questi i numeri ambiziosi della nuova Fiat 500 Ibrida, che il gruppo Stellantis si prepara a produrre nello stabilimento di Mirafiori, segnando una svolta strategica per il futuro del colosso automobilistico. È bianca ed è spuntata sulla linea delle Carrozzerie di Mirafiori provocando più di un brivido: è la prima Fiat 500 Ibrida, quella la cui produzione inizierà ufficialmente a ottobre di quest’anno e su cui Stellantis fonda il piano di rilancio di Torino.

Fiat 500 Ibrida, grande lavoro ingegneristico

Il progetto rappresenta una sfida ingegneristica di rilievo, poiché combina un motore endotermico con una scocca originariamente concepita per la versione elettrica. I tecnici hanno affrontato complessi interventi strutturali, tra cui la sostituzione del vano batterie con il serbatoio del carburante, per adattare il modello alle nuove esigenze.

L’innovativo modello, che conserva le iconiche linee estetiche della 500e, è atteso nelle concessionarie subito dopo l’avvio della produzione, previsto per ottobre. La scelta di introdurre una versione ibrida nella gamma risponde alle incertezze del mercato nei confronti della mobilità completamente elettrica, offrendo un’alternativa versatile e strategica.

Lo scenario che coinvolge Stellantis

Il contesto di mercato è segnato da segnali contrastanti. A gennaio 2025, il mercato europeo ha registrato un calo generale delle immatricolazioni del 17%, con performance variabili tra i marchi del gruppo: mentre Lancia ha subito un crollo del 73%, Alfa Romeo ha registrato una crescita del 22,7%, trainata dal successo della nuova Junior ibrida.

Le proiezioni finanziarie di Intermonte per Stellantis indicano un 2024 in flessione, con ricavi stimati a 157,8 miliardi di euro (-17%) e un Ebit adjusted di 9,6 miliardi (-61%). Tuttavia, per il 2025 si prevede un moderato recupero, con ricavi stimati a 163,7 miliardi (+4%).

In questo scenario di transizione, il gruppo attende anche la nomina di un nuovo CEO che succeda all’interim di John Elkann, una figura chiave per delineare le strategie future e mantenere gli impegni presi con il governo italiano e il mercato statunitense. Il ruolo del futuro leader sarà cruciale per guidare l’azienda attraverso le sfide del settore automobilistico.

La nuova Fiat 500 Ibrida si configura quindi come un test determinante per valutare la capacità dell’industria automobilistica italiana di adattarsi e prosperare in un contesto di profonda trasformazione.