Maserati MC20 protagonista del Goodwood Festival of Speed 2024

Poche ore ci separano ormai dal Goodwood Festival of Speed 2024, che inizierà ad offrirsi nel suo splendore a partire da giovedì 11 luglio. Le luci dei riflettori sono pronte ad accendersi sul set del West Sussex, dove Maserati avrà un ruolo di primo piano. Nella tenuta di Lord March, la casa modenese renderà un tributo alla sua MC20, supercar innovativa e di grande fascino, proposta nelle versioni coupé e cabrio.

La halo car del “tridente” è pronta a conquistare la scena, con due serie speciali, in tiratura limitata di 20 esemplari ciascuna. Al Goodwood Festival of Speed 2024 sarà possibile ammirarle, per la prima volta, dal vivo. Si tratta delle Maserati MC20 Icona e MC20 Leggenda, nate per celebrare i 20 anni del ritorno del marchio nell’universo dorato delle competizioni. Un rientro che prese forma nel campionato FIA GT, dopo 37 anni di assenza dal motorsport.

La cosa avvenne in modo luminoso, grazie alla vincente MC12, cui le due nuove supercar rendono omaggio. Il tributo emerge sin dal primo colpo d’occhio, per le livree ispirate rispettivamente a quelle della MC12 Stradale e della MC12 GT1 Vitaphone. Le vetture propongono diversi contenuti del programma di personalizzazione Fuoriserie, con elementi interni ricercati ed esclusivi.

Una splendida MC12 Versione Corse accompagnerà la loro presenza sul prato della Goodwood House. Stiamo parlando di una “belva” da pista, nata in 12 esemplari destinati ai clienti, che si giova della spinta di un motore V12 da 755 CV di potenza, inebriante per le sue sonorità meccaniche e per il tenore delle sue performance, davvero stellari.

A chiudere il quartetto di stelle della casa modenese ci penserà una MC20 Cielo in Blu Victory, messa in vetrina nel Supercar Paddock. Quest’ultima, insieme alle altre due versioni dello stesso modello portate dal “tridente” al Goodwood Festival of Speed 2024, si cimenterà nell’immancabile Hillclimb. L’evento nel West Sussex è stato scelto dalla casa modenese anche per esporre la GranCabrio Folgore, 100% elettrica.