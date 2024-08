Maserati MC20 GT2 Stradale: potenza da pista, eleganza da strada

Maserati ha svelato la MC20 GT2 Stradale, una versione omologata per la strada della sua aggressiva GT2 da corsa, durante l’evento esclusivo “The Quail” della Monterey Car Week. Questo modello rappresenta un perfetto connubio tra prestazioni da pista e utilizzo quotidiano, mantenendo un design audace e inconfondibile.

La MC20 GT2 Stradale condivide numerosi elementi con la sua controparte da competizione. Tra questi, le prese d’aria maggiorate, il cofano e i passaruota ridisegnati, e l’imponente alettone posteriore.

Tuttavia, non si tratta solo di una mera replica: i paraurti anteriore e posteriore sono stati rivisitati per un aspetto più sobrio, mentre la fibra di carbonio abbonda, spaziando dall’alettone alle alette sul cofano. Per chi desidera ancora più esclusività, anche il tetto, le prese d’aria dei parafanghi e le minigonne laterali possono essere realizzati in fibra di carbonio.

Se l’esterno trasmette pura aggressività, gli interni della MC20 GT2 Stradale offrono una combinazione di sportività e comfort. Il cockpit è ispirato al mondo delle corse, ma con accenti di lusso e praticità. Il carbonio a vista domina l’abitacolo, mentre l’Alcantara e le superfici opache migliorano l’esperienza visiva eliminando fastidiosi riflessi.

Il volante, più spesso rispetto a quello della MC20 standard, è dotato di meno comandi, per una maggiore focalizzazione sulla guida. Ogni elemento è stato posizionato ergonomicamente, inclusi il display centrale da 10,25 pollici e il sistema stereo a sei altoparlanti, che può essere aggiornato a un sistema a 12 altoparlanti per un’esperienza audio superiore.

Il motore della MC20 GT2 Stradale è un V6 Nettuno da 3 litri, capace di erogare 640 CV, diventando così la Maserati stradale più potente mai prodotta. Questo propulsore, abbinato a un cambio a doppia frizione a 8 rapporti, permette di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi, con una velocità massima di 324 km/h. L’assetto, derivato dalla versione da corsa, e l’aerodinamica ottimizzata garantiscono fino a 500 kg di carico per una stabilità eccezionale.

Con diverse modalità di guida, tra cui la Corsa Evo del Performance Pack, la Maserati MC20 GT2 Stradale promette un’esperienza di guida senza precedenti. Anche se il prezzo ufficiale non è ancora stato divulgato, si prevede che supererà i 249.000 euro della MC20 standard.