Quando Maserati ha presentato la sua tanto attesa sportiva a motore centrale, la nuova MC20, la gamma è rimasta aperta a un nuovo modello. Non stiamo parlando di design, né di prestazioni superiori, quanto piuttosto di una versione con carrozzeria decappottabile per godersi la guida e il suono della meccanica a sei cilindri in modo più puro, cioè a cielo aperto. Fortunatamente, a fine anno, il marchio italiano ci aveva mostrato già una gallery con le prime immagini della sua Maserati MC20 cabrio, o dovremmo dire Maserati MC20 Cielo. Questo infatti sarà il nome ufficiale di questa versione spyder della nuova supercar a motore centrale della Casa del Tridente che ha già una data di uscita.

Caratteristiche della Maserati MC20 Cielo

Il produttore italiano ci ha già fornito alcuni indizi con le varie immagini promozionali del modello e anche con le prime immagini dei suoi primi prototipi, con una carrozzeria decorata con un camoufflage un po’ particolare, con il cielo nuvoloso, a richiamare l’esperienza di guida open-air.

Ora Maserati lo ha reso ancora più chiaro con la pubblicazione oggi di un video in cui una telecamera che sembra essere collocata all’interno di questo modello si concentra sul cielo per vederlo passare ad alta velocità. Un video che ha anche, finalmente, svelato definitivamente il nome di questa variante convertibile, la nuova Maserati MC20 Cielo.

Esteticamente questi primi prototipi non rivelano grandi sorprese a livello di design in questa variante senza tetto della sportiva italiana. Dal montante anteriore in avanti non sembra esserci alcuna modifica, tanto che le novità saranno concentrate nella linea del tetto e in un posteriore in cui tutto indica che non sarà presente il cofano motore della coupé, quello che lascia a vista la meccanica del V6 dell’MC20. Al suo posto probabilmente ci sarà un’area abilitata a riporre un hard top a scomparsa di cui non sono stati rivelati i dettagli, sebbene la sua presenza si faccia notare nelle immagini.

Specifiche tecniche della Maserati MC20 Cielo

Dal punto di vista meccanico le indiscrezioni anticipano che la Maserati MC20 Cielo utilizzerà lo stesso blocco Nettuno V6 da 3,0 litri della sorella coupé. Si tratta di un propulsore turbo che ha due candele per cilindro e un sistema di combustione derivato dalla Formula 1, in grado di generare 630 cavalli e una coppia massima di 730 Nm. Ad inviare tutta l’energia all’asse posteriore è un cambio automatico a doppia frizione a otto rapporti, grazie al quale la sportiva italiana riesce a raggiungere i 100 km/h da ferma in soli 2,9 secondi.

Gamma, prezzi e lancio

Secondo il piano industriale 2020 di Maserati, relativo ai prodotti, la MC20 Cielo sarà presentata ufficialmente il 25 maggio. Questa non sarà l’unica novità nella gamma della sportiva italiana poiché, beneficerà anche di una versione 100% elettrica, la Maserati Folgore di cui ancora non si conoscono i dettagli .