Maserati GranTurismo Folgore: le indiscrezioni sulla sportiva elettrica

Maserati ha definito un piano ambizioso per diventare un marchio 100% elettrico in Europa. In un breve lasso di tempo l’iconica azienda italiana introdurrà un numero significativo di veicoli alimentati a batteria. Uno di questi vedrà presto la luce e si tratta della nuova Maserati GranTurismo Folgore.

La versione elettrica della nuova GranTurismo

L’arrivo sulla scena della nuova generazione della Maserati GranTurismo segnerà un prima e un dopo nella storia commerciale di questo modello su cui Maserati ha basato gran parte delle sue vendite nel mercato europeo prima del suo impegno nei SUV. Approfittando del cambio generazionale, l’azienda aggiungerà alla gamma GranTurismo questa variante 100% elettrica, battezzata con il nome commerciale Folgore.

A livello estetico non presenterà grandi differenze rispetto al modello termico, anche se ci saranno vari dettagli che richiameranno la sua natura elettrica, come ad esempio la cover che nasconde la presa per ricaricare la batteria si trova nel paraurti posteriore. All’estrema sinistra per essere più esatti.

Configurazione 2+2

All’interno della nuova Maserati Folgore ci sarà spazio per quattro passeggeri, con una disposizione 2+2. La nuova generazione della GranTurismo si basa sulla piattaforma Giorgio dell’Alfa Romeo e il produttore italiano, sotto l’egida di Stellantis, ha adattato la tecnologia Folgore a questa architettura.

Powertrain

Per quanto riguarda la meccanica ci sono alcune incognite sulla configurazione del powertrain. La tecnologia Folgore è in grado di erogare una potenza di circa 400 kW (544 CV). La batteria agli ioni di litio dovrebbe avere invece una capacità di 100 kWh e il a 800 volt garantirà tempi di ricarica brevi.

L’arrivo della nuova generazione della GranTurismo è previsto per quest’anno, resta però da vedere se il modello elettrico debutterà accanto alle versioni termiche o, al contrario, Maserati introdurrà successivamente la GranTurismo Folgore.