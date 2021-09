Maserati Grecale: tutto pronto per il debutto della nuova SUV

Sul mercato internazionale è in arrivo la nuova Maserati Grecale, l’inedita SUV di medie dimensioni che sarà svelata in anteprima mondiale durante l’evento dedicato in programma nel mese di novembre. La gamma comprenderà anche la versione Folgore, ovvero la configurazione a propulsione elettrica.

Modello ‘alter ego’ della Stelvio

La nuova Maserati Grecale condividerà l’assemblaggio presso l’impianto di Cassino (FR) e la piattaforma a trazione posteriore o integrale con la Alfa Romeo Stelvio, anche se aggiornata e caratterizzata dalla denominazione STLA Large. Lunga più di 470 cm, rappresenterà l’erede della berlina Ghibli che prima affiancherà e poi sostituirà. La commercializzazione, invece, partirà nel corso del 2022, al prezzo base di circa 70.000 euro.

Anche Mild Hybrid, Plug-In Hybrid e Trofeo

Stando alle indiscrezioni, la gamma della nuova Maserati Grecale dovrebbe comprendere il motore 2.0 Turbo a benzina da 280 CV di potenza, più la versione Hybrid con la tecnologia ‘mild hybrid’ nelle declinazioni da 330 CV e 350 CV di potenza. Tuttavia, la principale novità sarà rappresentata dalla configurazione Plug-In Hybrid da almeno 380 CV di potenza complessiva, mentre il top di gamma sarà rappresentato dalla sportiva declinazione Trofeo con il nuovo propulsore Nettuno 3.0 V6 biturbo della supercar MC20 e ‘depotenziato’ a 580 CV. Infine, non è esclusa la sorpresa dell’unità diesel 2.2 TD da 220 CV di potenza, con cui la SUV media del Tridente potrebbe approfittare l’assenza dell’alimentazione a gasolio da parte della diretta rivale Porsche Macan.