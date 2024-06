Maserati Grecale e non solo, il Tridente è l’auto ufficiale del 50esimo G7

La Maserati Grecale è l’auto ufficiale del 50° meeting del G7, che si svolgerà sotto la presidenza italiana a Borgo Egnazia, nel comune di Fasano di Puglia, dal 13 al 15 giugno 2024. In uno degli eventi istituzionali più importanti e significativi al mondo, la Maserati Grecale si conferma la vettura ideale per gli eventi ufficiali: un’auto “everyday exceptional” in tutte le sue declinazioni.

Auto da cerimonia

Una flotta di 20 Grecale, nella versione Modena, accompagna i rappresentanti dei Paesi partecipanti nei loro spostamenti durante il vertice, garantendo il comfort e l’eleganza assicurati dal SUV 100% “Made in Italy” del Tridente. Tutte le vetture sono caratterizzate da vernice metallizzata Storm Black, interni in pelle nera con cuciture grigie, vetri posteriori privacy e cerchi da 20” in nero lucido, su cui spiccano le pinze dei freni rosse.

I segreti di Maserati Grecale

Con il suo motore 4 cilindri mild hybrid da 330 CV, Grecale Modena incarna i concetti di innovazione, versatilità e lusso, offrendo un’esperienza di guida ottimale nell’uso quotidiano. Grecale Modena garantisce il massimo spazio, contenuti tecnologici innovativi, uno stile discreto, ma è allo stesso tempo dinamica e accattivante, suggellata dal suono inconfondibile del motore Maserati e dalla potenza dell’impianto audio tridimensionale Sonus faber.

Grecale è disponibile anche nella variante GT, dotata di un 4 cilindri mild hybrid da 300 CV; nella potente versione Trofeo con il V6 Nettuno da 530 CV; e nell’innovativa versione Folgore, con motore 100% elettrico da 410 kW e tecnologia a 400 volt, il primo SUV full-electric del Tridente.

Il Tridente Protagonista

Presso la Sala Stampa, allestita in un’area dedicata della Fiera del Levante di Bari, Maserati espone due vetture: una GranTurismo Trofeo, vera e propria icona della Casa del Tridente, nella colorazione Giallo Genio; e la supersportiva spyder MC20 Cielo, con livrea Blu Victory. All’interno di una rassegna così importante, il marchio modenese lascia sensibilmente la sua impronta senza tempo.