Maserati Ghibli Hybrid Love Audacious: dedicata all’amore

Maserati ha presentato esclusiva serie speciale Ghibli Hybrid Love Audacious in collaborazione con il brand cinese di streetwear CANOTWAIT_. Canotwait è un marchio fashion fondato dal cantante, attore e trend setter William Chan, e ha visto crescere la sua popolarità negli ultimi anni soprattutto tra i giovani e nell’industria dello streetwear.

Una realizzazione di Maserati Fuoriserie

E questa versione speciale Ghibli Hybrid nasce all’interno del programma di customizzazione Maserati Fuoriserie e la data scelta per l’annuncio non è assolutamente casuale. 520 [il giorno 20 maggio] indica una successione di numeri che in cinese significa “amore”, nascondendo la frase “I love you / Ti amo”. In questo modo, come omaggio ad un giorno speciale, le performance italiane incontrano uno stile unico inspirato alla festa cinese dell’amore.

Il colore dell’Amore

Dal punto di vista estetico la nuova Maserati Ghibli Hybrid Love Audacious si distingue per la sua colorazione degli esterni denominata Digital Aurora. Per rendere ancora più estrema questa colorazione tristrato è stato introdotto un pigmento sperimentale in scaglie di vetro rosa, che crea un effetto digitale capace di cavalcare l’attuale tendenza Phigital. Partendo da un’idea e da una palette dedicata, Canotwait_ e Maserati hanno dato così vita ad una colorazione esclusiva ispirandosi al trend contemporaneo della collezione Unica.

A completare gli esterni, la Ghibli Hybrid Love Audacious monta cerchi da 20 pollici Teseo verniciati in nero lucido, anch’essi disponibili all’interno del catalogo Fuoriserie. La vettura riporta, inoltre, due badge personalizzati Canotwait_: uno sul lato esterno, appena sopra le tre iconiche prese d’aria laterali e l’altro all’interno dell’abitacolo, per enfatizzare ancora di più l’esclusività.

Questa Ghibli Hybrid Love Audacious sarà in vendita esclusivamente sul mercato cinese in un numero limitato di 8 esemplari.