Maserati: al Goodwood Festival of Speed 2023 celebra il suo motore V8

Maserati sarà una delle protagoniste della prossima edizione del Goodwood Festival of Speed 2023. La casa automobilistica italiana ha deciso di approfittare di questa edizione del famoso evento per omaggiare il suo motore V8 con le due ultime auto della sua gamma che utilizzano questo famoso propulsore: Ghibli 334 Ultima e Levante V8 Ultima.

Il motore V8 di Maserati è davvero un propulsore leggendario che è stato utilizzato nel corso della sua lunga carriera in oltre 100 mila auto. Il lancio sul mercato di questo motore è avvenuto nel lontano 1959 sulla mitica Maserati 5000 GT. Ghibli 334 Ultima e Levante V8 Ultima sono i modelli scelti dalla casa automobilistica del Tridente per omaggiare questo suo propulsore. Si tratta di auto in edizione limitata che sono state realizzate appositamente per diventare modelli da collezione. Le due auto dunque saranno tra le protagoniste del Goodwood Festival of Speed 2023 dove promettono di affascinare i numerosi visitatori che accorreranno alla manifestazione.

Segnaliamo inoltre che all’evento sarà presente anche la Maserati GranTurismo Trofeo che prenderà parte alla cronoscalata di Goodwood. Nello stand del tridente ci sarà spazio anche per la GranTurismo One Off Prisma e per la GranTurismo Folgore. Nella zona riservata alle nuove auto elettriche sarà presente anche la Grecale Folgore che come sappiamo è un SUV elettrico dotato di una batteria da 105 kWh con tecnologia a 400 volt e con un’autonomia di 500 km. Infine l’esposizione del marchio di Stellantis è completata dalla MC20 Cielo in colore Rosso Vincente.