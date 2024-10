Maserati ad Auto e Moto d’Epoca 2024 con auto speciali

Nella giornata odierna calerà il sipario sull’edizione 2024 di Auto e Moto d’Epoca, che sta regalando emozioni speciali a Bologna. Gli appassionati di mezzi a due e quattro ruote hanno potuto ammirare, nella cornice espositiva felsinea, anche un paio di modelli Maserati.

La casa del “tridente” si è ritagliata uno spazio nell’importante evento fieristico per veicoli classici, che fa parte dell’Olimpo della categoria, su scala mondiale. Nel suo stand, ricavato all’interno del padiglione 31, il pubblico può ancora ammirare una Maserati Ghibli Spyder 4.7 e una GranCabrio Trofeo.

Sono due auto scoperte di epoche diverse, una storica e una della gamma attuale, ma hanno entrambe fascino da vendere. Sposano, inoltre, in modo efficace, la filosofia aziendale, coniugando performance elevate e un comfort adatto alle lunghe percorrenze.

La cornice espositiva di Auto e Moto d’Epoca 2024 ha offerto al marchio modenese la possibilità di raccontare le attività del Programma Maserati Classiche. Quest’ultimo si occupa di custodire la preziosa eredità storica, tutelando e promuovendo la conservazione e l’originalità del suo patrimonio automobilistico, con un servizio di assistenza esclusivo e un processo di certificazione di autenticità, riservato ai modelli con più di 20 anni di vita.

Fra le altre opzioni offerte alla clientela, da questo dipartimento Maserati, ci sono la possibilità di effettuare la manutenzione della vettura e un servizio su richiesta di Car Detailing. La gamma delle possibilità è, tuttavia, più ampia, a riprova dell’interesse del “tridente” verso la clientela e l’heritage, sia per quanto riguarda le auto Classiche che per quanto concerne le Youngtimer e i modelli Speciali. Tra i compiti primari di Maserati Classiche, inoltre, la realizzazione di componenti di ricambio non più disponibili sul mercato.