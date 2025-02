Quanto possono essere pericolose le eleganti maniglie a scomparsa che sempre più case automobilistiche stanno adottando sulle loro vetture? Un dilemma che sta alimentando il dibattito tra design innovativo e sicurezza auto, mentre marchi prestigiosi come Tesla, BMW, Mercedes e Range Rover continuano a implementare questa soluzione per migliorare l’aerodinamica e l’estetica dei loro veicoli.

Questi dispositivi rappresentano l’ultima frontiera nel design automobilistico, con meccanismi che permettono alle maniglie di integrarsi perfettamente nella carrozzeria quando non utilizzate. Il sistema si basa principalmente su motorini elettrici che attivano il meccanismo di estrazione, anche se alcuni modelli prevedono un’alternativa manuale attraverso la pressione di una sezione della maniglia stessa.

La questione sicurezza è stata portata all’attenzione pubblica dall’ADAC, l’influente automobil club tedesco, che ha sollevato preoccupazioni concrete. Il caso più eclatante risale al 2019, quando una famiglia citò in giudizio Tesla dopo che i soccorritori non riuscirono ad accedere a un veicolo incidentato proprio a causa delle maniglie a scomparsa.

Gli esperti del settore, tuttavia, mantengono una posizione equilibrata. L’NCAP, nelle sue valutazioni sulla sicurezza auto, non ha riscontrato particolari criticità. I costruttori hanno infatti implementato sistemi di sblocco manuale di emergenza, anche se resta fondamentale che gli automobilisti ne conoscano il funzionamento. Per maggiore sicurezza, l’ADAC suggerisce di dotarsi di un martelletto di emergenza, pur considerando la resistenza dei moderni vetri stratificati.

L’industria automobilistica continua comunque a investire in questa tecnologia, come dimostra la scelta di Honda di includerla nella nuova Prelude 2026. I vantaggi in termini di efficienza aerodinamica e appeal estetico sembrano infatti superare le preoccupazioni sulla sicurezza auto, specialmente nel segmento delle auto elettriche e di lusso.

Il futuro di questa innovazione dipenderà dalla capacità dell’industria di bilanciare design all’avanguardia e sicurezza pratica, educando al contempo gli utenti sul corretto utilizzo dei sistemi di emergenza. Solo così le maniglie a scomparsa potranno affermarsi come standard nel settore automotive, senza compromettere la sicurezza degli occupanti.