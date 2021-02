Mahindra XUV500: nuove promozioni per l’Italia

Dopo il recente esordio in Italia (estate 2019), Mahindra Europe introduce la nuova edizione-restyling del SUV di alta gamma XUV500 al debutto in Spagna: si tratta, per la filiale continentale del big player indicano, del rafforzamento della propria presenza in Europa, segnatamente in due dei principali mercati (Italia e Spagna, appunto) per ordine di importanza e per volumi di vendita. In parallelo all’ingresso di XUV500 in Spagna, Mahindra presenta alcune nuove proposte di vendita aggiornate per l’Italia, che offrono lo Sport Utility a sette posti – ed equipaggiato con il robusto turbodiesel m-Hawk 2.2 Common-rail Euro 6d-Temp da 140 CV e 330 Nm, e trazione anteriore o integrale – con sostanziosi vantaggi cliente. Ma andiamo con ordine.

Ecco quanto costa e le promozioni

In Italia, Mahindra XUV500 viene confermato con prezzi che partono da 21.400 euro. Di seguito il dettaglio degli importi di vendita “chiavi in mano”.

Mahindra XUV500 Fwd W6: 21.240 euro

Mahindra XUV500 Awd W6: 23.900 euro

Mahindra XUV500 Fwd W8: 24.400 euro

Mahindra XUV500 Awd W8: 26.580 euro

Mahindra XUV500 Fwd W10: 25.500 euro

Mahindra XUV500 Awd W10: 27.690 euro.

Compresi nel prezzo, informa la filiale italiana del colosso indiano, ci sono 5 anni di garanzia ed il servizio di assistenza stradale attivo 24 ore su 24.

Nuove offerte promozionali

Contestualmente alla commercializzazione di XUV500 in terra iberica, i vertici Mahindra Italia presentano una nuova serie di proposte commerciali (valevoli fino al 31 marzo 2021) per l’interessante Sport Utility indiano.

La prima offerta prevede un prezzo promo di 19.900 euro (esempio riferito alla versione W6 a due ruote motrici) con Formula Vantaggi Mahindra: 4.224 euro di anticipo, prima rata a 30 giorni, durata del contratto di credito 84 mesi (importo totale del credito: 17.119,74 euro), 84 rate da 259 euro al mese comprensive di assicurazione facoltativa a copertura del credito “Sicuro”; TAN fisso 6,45%-TAEG 7,81%; importo complessivo dovuto dal cliente: 22.214,40 euro.

prevede un prezzo promo di (esempio riferito alla versione W6 a due ruote motrici) con Formula Vantaggi Mahindra: 4.224 euro di anticipo, prima rata a 30 giorni, durata del contratto di credito 84 mesi (importo totale del credito: 17.119,74 euro), 84 rate da comprensive di assicurazione facoltativa a copertura del credito “Sicuro”; TAN fisso 6,45%-TAEG 7,81%; importo complessivo dovuto dal cliente: 22.214,40 euro. In alternativa, c’è una proposta a 21.240 euro “chiavi in mano” (medesima versione XUV500 W6 Fwd), con 4.825 euro di anticipo, prima rata a 30 giorni, 84 mesi di durata del contratto; importo totale del credito: 17.823,26 euro; 84 rate da 259 euro al mese comprensive di assicurazione facoltativa a copertura del credito “Sicuro”, TAN fisso 5,25%-TAEG 6,67%; importo complessivo dovuto dal cliente: 22.214,50 euro.

Le dotazioni di serie

Mahindra XUV500 W6

Esterni e interni

Cerchi in lega da 17”

Fendinebbia anteriori

Doppio terminale di scarico

Quadro strumenti sportivo “Twin-pod” con elementi 3D

Battitacco in alluminio

Rivestimento sedili in tessuto.

Comfort

Impianto di climatizzazione bi-zona

Terza fila di sedili

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

Volante multifunzione con comandi integrati per Cruise Control, impianto audio e istruzioni vocali

Piantone dello sterzo regolabile in altezza ed in profondità

Vetri azzurrati antiriflesso

Fanaleria con funzione Follow-me Home

Sedile conducente regolabile in otto posizioni

Poggiatesta su tutti i sedili

Vano porta occhiali

Specchi retrovisori esterni a regolazione elettrica

Vano climatizzato nella consolle centrale

Specchio retrovisore centrale panoramico

Chiave telecomando per apertura e chiusura porte a distanza.

Sicurezza

Doppio airbag anteriore

Abs con Ebd

Esp con dispositivo antiribaltamento

Sistema di assistenza alle partenze in salita

Sistema di assistenza nella marcia in discesa

Barre laterali antiintrusione

Gancio Isofix nella seconda fila di sedili

Immobilizer.

Tecnologie di bordo e infotainment

Sistema Start&Stop

Illuminazione aggiuntiva per la visione laterale in curva

Luci di posizione a Led

Sistema DIS-Driver Information System

Sistema “IntelliPark” di assistenza nelle manovre di parcheggio, con sensori posteriori

Sensore pioggia

Accensione automatica delle luci con sensore di intensità

Impianto audio integrato con lettore MP3, lettore CD, iPod e connettività Usb.

Mahindra XUV500 W8

All’equipaggiamento “base” W6 aggiunge:

Airbag laterali a tendina e airbag torace

Specchi retrovisori esterni ripiegabili a comando elettrico

Modulo infotainment con display touch da 7”, navigatore GPS e connettività Android Auto

Telecamera posteriore

Rivestimenti interni in pelle

Tendalino copribagagli

Kit tappetini.

Mahindra XUV500 W10

La versione alto di gamma dello Sport Utility offre in aggiunta, rispetto all’allestimento W8, quanto segue:

Tetto apribile a comando elettrico, con sistema anti-pinch

Battitacco personalizzato con monogramma “XUV500” retroilluminato.

Accessori a richiesta

Vernice metallizzata (per tutti i modelli)

Vernice ad effetto perlato (per tutti i modelli)

Style Pack metallizzato (per W8 e W10), comprendente tinta carrozzeria Dual Tone e finestratura oscurata

Style Pack perlato (per W8 e W10), che comprende verniciatura carrozzeria Dual Tone e finestratura oscurata

Tendalino copribagagli (per W6)

Kit tappetini (per W6)

Entertainment Pack (per W8 e W10), che include impianto audio Premium digitale DAB e due monitor integrati nei poggiatesta dei sedili anteriori.

Un marchio in crescita

Nonostante le difficoltà socioeconomiche derivanti dall’emergenza sanitaria non ancora conclusa, Mahindra ha in Italia, nel secondo semestre 2020, fatto registrare performance di mercato in controtendenza. Nel dettaglio, comunicano i vertici della filiale italiana, il volume delle nuove immatricolazioni è stato contrassegnato da un trend in crescita anche del 129,63% a settembre 2020, e per finire con un +43,18% messo a segno a dicembre 2020. In rapporto all’intero 2019, l’incremento registrato da Mahindra è stato del 23,66%, con cifre di vendita che hanno consentito alla filiale nazionale di concludere il 2020 in attivo.