Mafra con Befuel Bombelli Team alla Dakar Classic 2024

La Dakar è una delle competizioni automobilistiche più affascinanti al mondo, un rally raid che mette alla prova equipaggi con velocità e abilità nella navigazione attraverso il deserto. Originariamente inaugurata nel 1979 come Parigi-Dakar, tracciando le orme di avventurieri che si avventuravano nel Sahara, la competizione si è svolta dal 2009 al 2019 in Sud America. Questo affascinante evento è ora riportato in vita attraverso la Dakar Classic 2024.

Dakar Classic 2024: Mafra al fianco di Befuel Bombelli Team

Mafra si unisce alla passione di questa avventura prendendo parte alla Dakar Classic 2024 insieme alla Mitsubishi Pajero Befuel, preparata dal Bombelli Team e registrata con il numero 746. Befuel rappresenta l’atelier specializzato nella preparazione, elaborazione e personalizzazione curato da Fede Perlam, content creator, influencer e Brand Ambassador di Mafra. La Mitsubishi Pajero è stata rivestita da WrapLab con colori talmente accesi che possono essere individuati persino dai satelliti: il giallo e il rosa fluo, le tinte predominanti nella brand identity di Befuel.

Grazie ai prodotti Mafra, questa splendida livrea è costantemente mantenuta in condizioni impeccabili. La Mitsubishi Pajero, vincitrice di dodici edizioni della Dakar, di cui sette consecutive, è una delle vetture più leggendarie di questa competizione. In preparazione per la Dakar Classic 2024, la Bombelli 4×4 ha completamente smontato un Pajero 2800 turbodiesel del 1997, rafforzando telaio e scocca.

Internamente, è stato installato un roll-bar a gabbia omologato FIA, e sono state eliminate dotazioni superflue come l’autoradio e i pannelli interni delle portiere. Sono stati inseriti sedili da corsa, cinture a quattro punti e sono stati installati finestrini e lunotto in lexan, completi di sportelli per la ventilazione dell’abitacolo.

È stato integrato uno snorkel con filtro, indispensabile per impedire all’unità motrice di aspirare acqua durante attraversamenti di guadi o attraversamenti di aree sabbiose, che potrebbero danneggiare la turbina. Le sospensioni sono state completamente riviste e sollevate per garantire prestazioni ottimali durante la guida ad alta velocità in fuoristrada e per affrontare con successo le sfide delle dune.

Ugo Bullesi e Myriam Manzoni, appassionati di motorsport provenienti da Milano, hanno deciso di portare il Pajero Befuel alla Dakar Classic 2024, veicolo che hanno acquistato nell’estate del 2022. Il desiderio di Ugo di partecipare alla Dakar risale al momento in cui ha avuto l’occasione di vederla in Africa, e la versione Classic rappresenta per lui l’opportunità di trasformare quel sogno in realtà. Mafra dunque li sosterrà in questa avventura.