Lynk & Co 08: oltre 200 km di autonomia elettrica per il SUV PHEV

Il marchio Lynk & Co è attualmente noto in Europa per il suo SUV compatto 01, apparso nel 2021 e che sta gradualmente scalando le classifiche delle auto ibride plug-in più vendute in alcuni mercati. In Cina, invece, il produttore locale Geely, proprietario di Volvo e Polestar, vende molti altri modelli del marchio, tra cui la nuova Lynk & Co 08. Questo ibrido è costruito su una piattaforma CMA modernizzata, e ora è chiaro che sarà venduto in Europa dal 2024, offrendo caratteristiche tecniche impressionanti.

Autonomia elettrica da record per il nuovo Lynk & Co 08

Secondo CarNewsChina.com, l’ibrido si baserà su una batteria al litio e ossido di nichel-manganese-cobalto (NMC) con una capacità di 39,6 kWh. Si tratta di un record tra le batterie offerte sui modelli plug-in in Europa. La gigantesca Range Rover P440e, ad esempio, ha una batteria da 38,2 kWh.

I dati ufficiali di Lynk & Co 08 indicano che si tratta di un SUV di medie dimensioni: lunghezza di 4,82 metri, larghezza 1,91 metri, altezza 1,68 metri e distanza tra i due assi, 29,4 metri. Anche l’autonomia solo elettrica è un record per un veicolo ibrido plug-in : 245 km sul ciclo cinese di omologazione CLTC, convertibili in oltre 200 km sul ciclo europeo WLTP.

Con un pieno il SUV cinese garantisce una percorrenza totale di 1400 km (sempre come da omologazione CLTC). Il sistema di propulsione ibrido, denominato da Lynk & Co “E-Motive EM-P”, è costituito da due motori elettrici, quattro ruote motrici e un motore turbo a benzina a 3 cilindri con un volume di 1,5 litri. Il sistema raggiunge 544 CV di potenza mentre la coppia massima raggiunge 900 Nm. I prezzi della nuovo SUV per l’Europa non sono ancora noti, e non è chiaro se saranno vendute altre versioni del modello.