Lucid Air Sapphire vs Tesla Model S Plaid con Track Pack nella U-Drag | Video

Le drag race tradizionali danno una visione limitata sul potenziale dinamico di un veicolo. È un po’ più completo il quadro fornito dalle U-Drag, che prevedono anche una brusca frenata, un’inversione di marcia e un sfida di ritorno, a tutto gas, fino al punto di partenza. In una di queste gare sono state messe a confronto la Lucid Air Sapphire e la Tesla Model S Plaid con il Track Pack. Si tratta di due modelli di riferimento nell’ambito delle auto elettriche, almeno sul piano prestazionale.

Ad organizzare il match ci hanno pensato quelli di Edmunds Cars. La tipologia scelta per la corsa mette alla prova non solo l’accelerazione con partenza da fermo sul quarto di miglio, ma anche la capacità frenante e la maneggevolezza dei mezzi coinvolti. Tutto nell’ambito di un’unica azione, senza soluzione di continuità. La Lucid Air Sapphire affronta la Tesla Model S Plaid con il Track Pack nella battaglia finale degli elettroni.

La prima gode della spinta di tre motori elettrici, uno dei quali disposto all’anteriore, per una potenza di sistema pari a 1.234 CV (920 kW), su un peso di 2.424 kg. Anche la seconda è alimentata da tre motori elettrici che si combinano per produrre 1.020 CV di potenza massima e 1.420 Nm di coppia, su un peso di 2.237 kg. In entrambi i casi il vigore energetico viene scaricato sulle quattro ruote motrici, che migliorano il grip nello scatto da fermo. Due i match scelti per questa U-Drag. Volete sapere come è andata a finire? Vi resta un solo modo per conoscere l’esito del doppio confronto: guardare il video.