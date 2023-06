Luca Cordero di Montezemolo: ‘In Italia abbiamo un parco circolante molto vecchio e inquinante’

Durante la presentazione del libro “Paolo Scudieri e Enzo Ferrari. Una storia inedita tra arte e passione” tenutasi a Napoli, è intervenuto anche Luca Cordero di Montezemolo. Egli ha affermato che il settore automobilistico è da sempre una colonna portante dell’economia italiana.

“Credo che il ministro Urso e il Governo debbano mettere presto mano a un piano industriale per la filiera perché abbiamo un parco circolante molto vecchio e inquinante. Auspico che se non si può produrre di più in Italia, si faccia in modo di attrarre in Italia perché qui ci sono competenze, fornitori. Non dobbiamo fermarci bisogna cercare di fare squadra cercando di avere poche ma fondamentali priorità perché così si rischia tantissimo per l’economia italiana. Dovremmo essere un po’ arrabbiati e un po’ tristi per essere diventati il settimo Paese produttore di macchine automobilistiche. Questo non è accettabile”, ha commentato l’ex presidente di Ferrari.

L’ex presidente di Ferrari si è complimentato con Maranello per la vittoria a Le Mans

Montezemolo ha commentato anche la vittoria di domenica di Ferrari nella categoria Hypercar della 24 Ore di Le Mans, il quarto round del FIA World Endurance Championship (WEC) 2023 che si è svolto sul Circuito de la Sarthe (Francia).

“Sono contento perché il merito va a tre persone che hanno lavorato con me e che meritavano questo successo che sono Coletta, Amato Ferrari e Cannizzo, il progettista. È stata una bella vittoria e sono contento per la Ferrari, per chi ci lavora e per i tifosi. Complimenti”, ha affermato il vicepresidente di Unicredit.

In seguito a una domanda sulla difficile stagione del cavallino rampante in Formula 1, invece, Luca Cordero di Montezemolo ha affermato che nella massima competizione automobilistica sarà complicato.

Egli spera che la vittoria di domenica serva anche alla Scuderia Ferrari, “anche perché la F1 si tiene ogni 15 giorni e viene molto seguita in tutto il mondo mentre Le Mans è un’operazione di grande prestigio e importanza, ma legata a una sola gara”.