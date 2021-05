Lotus: la Type 62 del ’69 ritorna grazie a Radford

Radford è uno degli atelier più importanti del Regno Unito e dopo aver annunciato, tempo fa, che la prossima creatura si sarebbe ispirata a una Lotus del passato, eccoci arrivati al momento clou. La Lotus Type 62 del 1969 è tornata a nuova vita con la Project 62 di Radford, che reinterpreta con un tocco di modernità un’icona di oltre cinquant’anni fa. Ovviamente la produzione sarà a tiratura, sono infatti 62 gli esemplari che verranno prodotti e che scateneranno la voglia dei tanti appassionati del genere.

Il tocco di Radford

Gran parte della fama e del prestigio di Radford è dovuta alle esuberanti e splendide elaborazioni che l’atelier britannico aveva apportato alle Bentley e alle Mini degli anni ’60, che furono acquistate da tutti i componenti della band musicale più famosa della storia, i Beatles. Adesso questo nome, dopo anni passati in purgatorio, è pronto a tornare in auge proprio grazie a Lotus, che ha deciso di affidargli il compito di realizzare delle vetture speciali a suo marchio. La Project 62 è una sportiva d’altri tempi con soli due posti e una linea che attinge a pieni mani dalla tradizione delle auto da corsa inglesi degli anni ’60. La piattaforma, tuttavia, è moderna e in alluminio, ed è la stessa che equipaggia la Exige ed Evora, a testimonianza che il passato si può tranquillamente sposare con la modernità e con il presente.

La collaborazione di Jenson Button

A presentare questa vettura speciale ci ha pensato Jenson Button, campione del mondo di Formula 1 nel 2009 e socio dell’azienda. I 62 esemplari che verranno realizzati, saranno tutti ampiamenti modificabili e personalizzabili da parte degli acquirenti. I potenziali compratori saranno invitati a un esclusivo evento in pista in compagnia dello stesso Button. In questo modo si potrà prendere confidenza con le potenzialità della Radford. Maggiori informazioni sul prezzo e sull’equipaggiamento della Project 62 verranno comunicati nel corso dell’anno.