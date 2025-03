Quattrocento cavalli, 290 chilometri orari di velocità massima, 480 Newton metri di coppia e uno scatto da 0 a 100 in soli 4 secondi. Questi sono i numeri che definiscono la nuova Lotus Emira Turbo SE, l’ultima creazione della casa britannica che spinge la storica gamma verso nuovi traguardi prestazionali.

Lotus Emira Turbo

Equipaggiata con un motore quattro cilindri turbo 2.0 di derivazione AMG, la Lotus Emira Turbo SE rappresenta un omaggio alla tradizione sportiva del marchio. Il nome richiama la leggendaria Turbo Esprit degli anni ’80 e il celebre pacchetto “Special Equipment”. Il suo design esclusivo combina aggressività ed eleganza, grazie alla carrozzeria in Grigio Zinco, ai cerchi forgiati da 20 pollici e alle pinze freno rosse.

L’abitacolo esprime al meglio il DNA sportivo della vettura, con dettagli come il cielo in Alcantara, mentre l’estetica viene arricchita da elementi distintivi quali il badge e i terminali di scarico in nero. Sul fronte tecnico, la Turbo SE è dotata di serie del Lotus Drivers Pack, che include sospensioni sportive, dischi freno bipezzo forati e ventilati, oltre al launch control per partenze fulminee.

Motore da 400 CV

Questa nuova versione si affianca alla già nota Emira V6 3.5 litri, anch’essa con un motore 400 CV, ma disponibile con trasmissione manuale o automatica a 6 rapporti. La Turbo SE, invece, adotta un cambio DCT a 8 velocità e si presenta sul mercato con un prezzo di 113.690 euro, leggermente inferiore rispetto ai 116.790 euro richiesti per la V6.

Gli appassionati dovranno attendere fino ad aprile 2025 per ammirare questo gioiello tecnologico nelle concessionarie, ma gli ordini sono già aperti per chi desidera assicurarsi uno degli ultimi esempi di sportiva pura firmata Lotus.