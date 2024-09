Lotus Eletre Carbon: versione di lusso e hi-tech per il Nord America

I costruttori di auto sportive e di lusso sanno quanto sia importante il mercato d’oltreoceano per le loro dinamiche commerciali. Ecco perché guardano con particolare attenzione a quel bacino di sbocco. Il lancio della Lotus Eletre Carbon nel Nord America conferma l’assunto.

Si tratta di una versione speciale dell’ormai noto hyper-SUV elettrico. Come si evince dal termine aggiunto alla sigla, qui è stato ampliato l’uso dei materiali compositi, in particolare della fibra di carbonio, messa in mostra sia fuori che dentro, con un’accurata lavorazione artigianale.

Si può parlare di una prova di maestria nell’uso di questo ingrediente esotico, che toglie peso e aggiunge fascino, creando distinzione, nel segno dell’eccellenza. Valore che si ritrova nei pellami a basso tenore di emissioni di anidride carbonica in fase produttiva, offerti in tre nuove colorazioni, tra cui il marrone scuro di Bridge of Weir, fornitore leader mondiale di pelle di lusso nel settore.

Questo alza l’asticella in termini di armonia ambientale, se così si può definire il contenimento della CO2 immessa nell’atmosfera. Il design trapuntato degli stessi ne aumenta ulteriormente l’appeal, creando una gradevole alchimia tra forma e funzione.

Fra le altre scelte fatte per questa speciale Lotus Eletre Carbon merita di essere segnalata quella relativa all’uso di freni carboceramici a 10 pistoncini, che contrastano il fading e promettono rallentamenti perentori. Espressamente progettata per i mercati statunitense e canadese, la vettura elettrica britannica intercetta al meglio i gusti locali. I prezzi partono da 229.900 dollari (negli USA).

Insieme ai lei, nei due bacini di sbocco prima menzionati, giunge un nuovo ventaglio di opzioni di personalizzazione, che consente, attraverso il programma Chapman Bespoke, di rendere unica la propria Lotus Eletre, con un’ampia gamma di soluzioni messe al servizio della clientela. La versione Carbon offre a bordo una sensazione di lusso migliorata. Notevole il quadro prestazionale, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 2.95 secondi e una velocità massima di 265 km/h, grazie ai 905 CV erogati dal sistema propulsivo elettrico.