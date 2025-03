Il ritardo della Tesla Roadster, una supercar elettrica promessa con 1.000 km di autonomia e una velocità massima di 400 km/h, apre la strada a nuovi sfidanti. Prevista ora per la fine del 2025, questa attesa prolungata sta favorendo l’emergere di alternative come la Longbow Roadster, un’auto elettrica più leggera della Mazda MX-5 e con prestazioni auto altamente competitive.

Nel settore delle sportive elettriche, si profila una sfida intrigante tra promesse rinviate e innovazioni concrete. Nonostante le dichiarazioni ottimistiche di Elon Musk sull’avanzamento dei lavori, la produzione della Tesla Roadster, annunciata come rivoluzionaria, continua a subire ritardi. Gli appassionati dovranno aspettare almeno fino alla fine del 2025 per vederla su strada.

Nel frattempo, Longbow ha colto l’occasione per sviluppare la propria interpretazione di una roadster elettrica. L’azienda, creata da ex collaboratori Tesla, punta sulla leggerezza come elemento distintivo. Con il motto “Il peso richiama complessità, smorza l’agilità e inibisce i sensi”, il team si è impegnato a progettare un veicolo che pesi meno della Mazda MX-5, senza sacrificare le prestazioni auto.

Le specifiche tecniche della Longbow sono già definite: 450 chilometri di autonomia, un peso di soli 895 kg e un’accelerazione da 0 a 96 km/h in 3,5 secondi per la versione Speedster, priva di tettuccio e parabrezza. La variante Roadster offrirà un’autonomia maggiore, sacrificando leggermente l’accelerazione.

Il team Longbow vanta esperti provenienti da aziende di prestigio come BYD, Aston Martin, Ariel, Lucid Motors e Formula E. La loro strategia è chiara: proporre un’alternativa concreta a chi attende la Tesla Roadster, con tempi di consegna più rapidi.

Il mercato delle auto elettriche sportive si arricchisce ulteriormente con l’ingresso di altri concorrenti di lusso. Mercedes, con il nuovo brand Mythos, si prepara a lanciare una Speedster, ampliando le opzioni per gli appassionati di sportive elettriche ad alte prestazioni.