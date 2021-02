Lo strano incidente alla consegna di una Porsche Taycan Turbo S [Video]

Una Porsche Taycan Turbo S è la protagonista di un discutibile video, consegnato alla rete da un vlogger russo di successo, che conta oltre 6 milioni di iscritti al suo canale YouTube. Come sappiamo, internet è pieno di filmati controversi e molti youtuber cercano i fotogrammi ad effetto per guadagnare seguito e visualizzazioni. Accade così di vedere anche clip poco edificanti.

L’autore del video che vi proponiamo oggi ha già prodotto dei contenti forti: i suoi fan ricordano quando diede fuoco alla sua Mercedes AMG GT Coupé, perché turbato da alcuni aspetti che non gli davano soddisfazione. Quel cortometraggio raccolse più di 21 milioni di visualizzazioni. Ora è il turno di un filmato che lo vede protagonista del ritiro in concessionaria della sua nuova Porsche Taycan Turbo S, fiondata subito contro le vetrine del punto vendita. Un errore di guida? Difficile credervi, anche se questa è la versione ufficiale.

Scorrendo i fotogrammi, si vedono degli attori che interpretano alcuni uomini al vertice della vita politica russa. L’impressione è che il video sia stato confezionato ad hoc, per raccogliere visualizzazioni, e i primi risultati parlano di circa 4 milioni di view in poche ore. Un successo per lo youtuber. Peccato che la cosa profumi di cattivo gusto, ma nella società odierna lo stile sembra secondario rispetto alla gloria e al successo sul web. Trattare in questo modo una Porsche Taycan Turbo S da quasi 200 mila euro è, a mio avviso, un insulto alla povertà, ma qualcuno la pensa in modo diverso: il mondo è bello perché è vario!

Ricordiamo che la grossa coupé elettrica tedesca, con la forza dei suoi 761 cavalli, è in grado di passare (con il Lauch Control inserito) da 0 a 100 km/h in soli 2″8. Per raggiungere i 200 km/h con partenza da fermo ci vogliono invece 9″8. La velocità massima tocca quota 260 km/h.

Video | ЛИТВИН