Lincoln Zephyr Reflection: berlina per la Cina

Allo Shanghai Auto Show 2021 Lincoln ha svelato diverse novità. Alcune di esse sono state sviluppate appositamente per il mercato cinese e altre sono semplici debutti locali di modelli già presentati, come la nuova variante ibrida plug-in della Lincoln Corsair.

La principale novità di Ford Motor Company per Shanghai 2021 è la nuova Ford Evos, mentre il brand premium dell’Ovale Blu, Lincoln, ha schierato tutta una serie di novità sviluppate appositamente per il mercato cinese, tra i quali spicca la nuova Lincoln Zephyr Reflection, un prototipo che anticipa la futura berlina di medie dimensioni della multinazionale nordamericana per il mercato asiatico.

Erede della MKZ

Nello specifico la nuova Lincoln Zephyr Reflection è una concept che anticipa quella che sarà l’erede della Lincoln MKZ in Cina. Di fatto il marchio nordamericano aveva recentemente dichiarato la sua intenzione di eliminare dalla sua gamma le berline per diventare un produttore esclusivo di SUV e crossover. Tuttavia modelli di questo tipo continuano ad avere una cifra di vendite di tutto rispetto nel mercato cinese, quindi Ford ha deciso di sviluppare un nuovo modello per colmare il vuoto che la MKZ lascerà nelle concessionarie.

Look moderno e sportivo

Al momento non sono state svelate le specifiche del prototipo o della sua futura variante di produzione, ma ci si aspetta che sia in linea con l’offerta del modello che sostituisce, con motori a 4 e 6 cilindri con potenze superiori ai 250 cavalli. A livello estetico troviamo linee molto simili a quelle del modello che andrà a sostituire, in quanto continua ad avere una silhouette di due volumi e mezzo con una linea sottile come le luci posteriori, ma con un frontale più muscoloso formato da un griglia in metallo, grandi prese d’aria sui lati e ottiche più nitide.

All’interno troviamo un enorme schermo centrale che occupa praticamente l’intera plancia e fa apparire piccolo perfino lo schermo da 1,1 metri della Ford Evos, anche se non sappiamo se questo elemento farà parte della fornitura della variante di produzione.