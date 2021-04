L’incidente di Paolo Andreucci al Rally Adriatico [Video]

Paolo Andreucci, assistito alle note da Francesco Pinelli, si è reso protagonista di un incidente, con la sua Skoda Fabia R5, nel Rally Adriatico 2021, prima tappa stagionale del Campionato Italiano Rally Terra. L’asso di Castelnuovo di Garfagnana è finito a testa in giù durante le prime fasi della prova speciale d’apertura, battezzata “Colognola”.

Purtroppo imprevisti del genere possono succedere, anche quando si hanno 11 titoli italiani in bacheca. Il grande campione ha sbagliato l’ingresso in una curva, perdendo il controllo del mezzo che, impazzito, si è ribaltato a più riprese, precipitando nella scarpata, dopo alcuni violenti strattoni. Le immagini restituite dal video sono spaventose, ma per fortuna i due uomini a bordo sono rimasti illesi. Per loro soltanto una comprensibile paura. Gli appassionati possono stare tranquilli: Paolo Andreucci tornerà presto in azione.

Come dicevamo, il Rally Adriatico è stato l’appuntamento inaugurale del Campionato Italiano Rally Terra 2021. La gara si è svolta nel segno dello spettacolo più entusiasmante, con emozioni continue sugli sterrati marchigiani. Gli onori della gloria sono andati a Umberto Scandola e Guido D’Amore, primi al traguardo su Hyundai i20 R5, dopo aver dominato la gara in tutte le sue fasi. A loro sono andate cinque delle nove prove speciali disputate sui polverosi sentieri operativi. In piazza d’onore hanno chiuso Bresolin e Pollet, su Skoda Fabia R5 Eco, seguiti al terzo posto da Campedelli e Rappa, su Volkswagen Polo.

Classifica assoluta Rally Adriatico 2021

1. SCANDOLA-D’AMORE (Hyundai i20R5) in 42’48″3

2. BRESOLIN-POLLET (Skoda Fabia R5 Evo) +17″3

3. CAMPEDELLI-RAPPA (Volkswagen Polo) +22″9

4. DALMAZZINI-ALBERTINI (Ford Fiesta R5 MKII) +32″6

5. RICCI-BIORDI (Hyundai i20 R5) +41″4

6. DETTORI-PISANO (Skoda Fabia R5) +1’01″2

7. TONSO-BONATO (Skoda Fabia R5) +1’17″7

8. ANDERVANG-KJELLGRON (Skoda Fabia R5 Evo) +1’30″9

9. COBBE-TURCO (Skoda Fabia R5 Evo) +1’40″7

10. POLLARA-MANGIAROTTI (Citroen C3 R5) +1’42″1