Lewis Hamilton e il suo garage da sogno

Lewis Hamilton è una vera icona della Formula 1, tanto amato quanto odiato, stimato e sottovalutato. La sua figura è sempre oggetto di discussione, anche se il suo talento e i suoi numeri parlano per lui: sette titoli mondiali, 103 vittorie e 103 pole position. L’uomo dei record della F1, nessuno come lui, anche se il numero di mondiali piloti è condiviso con il “Kaiser” Michael Schumacher. Negli anni il pilota della Mercedes è diventato un uomo immagine, un ragazzo prestato alla moda e alla vita glamour, ma anche un’attivista dei diritti per le minoranze con tante battaglie portate all’interno del Circus. Una cosa che mette tutti d’accordo, però, è il suo garage ricco di fuoriserie di ogni tipo.

Uomo Mercedes

Il nativo di Stevenage ha scandito la sua carriera di Formula 1 iscrivendo il proprio nome accanto a quello di Mercedes-Benz. Prima quando vestiva la tuta dell’uomo di punta di McLaren (all’epoca motorizzata Mercedes) poi con il team ufficiale della Stella di Stoccarda. Tanti vittorie, tanti titoli, grandissimi trionfi. Il suo garage di auto di lusso è ricco di veicoli speciali che portano la prestigiosa effige del Brand tedesco: dalla AMG GT R, passando per la SLR McLaren Roadster, una hypercar di grandissimo fascino, per finire coi SUV AMG GLS, GLE Coupé e G63. Senza dimenticare le speciali SLS AMG Black Series o la Maybach S600.

Passione Ferrari

La Ferrari è sempre stata un’avversaria in pista del sette volte iridato, ma è anche un brand che ama profondamente. Se sportivamente il matrimonio tra i due non si è mai consumato, nella vita privata l’inglese ha ceduto volentieri al fascino del Cavallino. La sua preferita è forse la hypercar LaFerrari, in versione coupé e Aperta, con cui si è fatto immortalare molto spesso sui suoi profili social.

Lewis Hamilton e le altre

L’elenco di vetture possedute e amate nel tempo dal britannico sono molteplici, tra le quali non possiamo non citare la Shelby Cobra, la Pagani Zonda 760 LH (dedicata a lui) o la Porsche Taycan con cui spesso è stato immortalato per le strade di Los Angeles. Una passione per le quattro ruote trasversale, con il trentasettenne che sa divertirsi tanto in pista quanto nelle strade di tutti i giorni.