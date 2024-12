Leapmotor C10 REEV: i’innovazione ibrida al Salone di Bruxelles 2025

Al prestigioso 101° Salone dell’Automobile di Bruxelles 2025, Leapmotor segna il suo ingresso trionfale nel mercato europeo con il modello C10 REEV. Questa vettura ibrida con tecnologia Range Extender rappresenta una soluzione d’avanguardia che coniuga l’efficienza di un motore elettrico con la flessibilità di un motore a combustione interna.

Tecnologia REEV: come funziona il cuore della Leapmotor C10

La tecnologia REEV (Range Extender Electric Vehicle) è progettata per garantire una guida prevalentemente elettrica. Il motore elettrico da 158 kW (215 CV) alimenta direttamente le ruote, offrendo prestazioni fluide e silenziose. Quando la batteria da 28,4 kWh si scarica, il motore a combustione interna da 1,5 litri entra in funzione per generare energia e ricaricare la batteria. Questo sistema garantisce fino a 145 km di autonomia in modalità completamente elettrica, estendibile fino a 950 km grazie al range extender.

Con consumi ridotti a 0,4 L/100 km e emissioni di CO₂ pari a soli 10 g/km, la C10 REEV si posiziona tra le opzioni più sostenibili e convenienti nel panorama delle auto ibride.

Prestazioni e modalità di guida personalizzabili

Uno dei punti di forza della Leapmotor C10 REEV è la possibilità di selezionare diverse modalità di guida tramite il sistema di infotainment intuitivo. I conducenti possono ottimizzare l’utilizzo della batteria o massimizzare la potenza a seconda delle necessità. Questa flessibilità rende la C10 REEV ideale sia per gli spostamenti quotidiani in città che per i lunghi viaggi.

Ricarica rapida: un vantaggio competitivo

La Leapmotor C10 REEV supporta sia la ricarica rapida AC che DC. Con la tecnologia DC, è possibile ottenere metà dell’autonomia elettrica in soli 18 minuti, rendendo questa soluzione ideale per i lunghi viaggi senza lunghe soste di ricarica.

Comfort e design interno

L’abitacolo della C10 REEV è progettato per garantire comfort ottimale e una guida silenziosa. Materiali di alta qualità, design ergonomico e un sistema di infotainment avanzato contribuiscono a un’esperienza di guida premium sia per il conducente che per i passeggeri.

Prezzi e disponibilità

Il lancio ufficiale della Leapmotor C10 REEV in Italia è previsto nel corso del 2025. Sebbene i prezzi ufficiali non siano ancora stati comunicati, la versione completamente elettrica Style ha un prezzo di partenza di 36.400 euro.

La Leapmotor C10 REEV si candida come un punto di riferimento nel settore delle auto ibride, offrendo tecnologia avanzata, prestazioni eccellenti e un’esperienza di guida senza compromessi.

