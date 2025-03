180 milioni di euro di investimento, un nuovo modello elettrico da 4,5 metri, una gigafactory Spagna da 4 miliardi di dollari e 500.000 batterie l’anno. Questi numeri delineano la decisione di Stellantis di produrre il SUV elettrico Leapmotor B10 in Spagna, anziché in Italia o Polonia.

Il colosso automobilistico, in collaborazione con l’azienda cinese Leapmotor, ha scelto lo stabilimento di Saragozza come sede ideale per la produzione del nuovo SUV destinato al mercato europeo. La linea produttiva sarà operativa all’inizio del 2026, segnando un passo cruciale nella partnership tra le due aziende, avviata nell’autunno 2023.

Le ragioni della scelta spagnola

La decisione di preferire la Spagna rispetto ad altri Paesi europei si basa su solide motivazioni strategiche. Il governo spagnolo, evitando di supportare dazi aggiuntivi sui veicoli elettrici cinesi, ha mantenuto buoni rapporti diplomatici con Pechino. Inoltre, i costi di produzione spagnoli risultano significativamente inferiori rispetto a quelli italiani, un fattore determinante per le strategie industriali di Stellantis.

La Polonia, già coinvolta nella produzione del modello Leapmotor T03, è stata esclusa a causa delle tensioni geopolitiche tra Cina ed Europa. L’Italia, invece, ha subito le conseguenze del suo sostegno alle politiche protezionistiche comunitarie.

Un ecosistema elettrico integrato

Il progetto prevede anche la realizzazione di una gigafactory Spagna per la produzione di batterie auto elettriche a Figueruelas. Questo impianto, frutto della collaborazione tra Stellantis e il colosso cinese CATL, rappresenta un investimento di 4 miliardi di dollari e garantirà la fornitura per i veicoli elettrici assemblati a Saragozza, tra cui Opel Corsa-e, Peugeot e-208 e Lancia Ypsilon elettrica.

Il Leapmotor B10, presentato al Salone dell’Automobile di Parigi, sarà disponibile anche in versione ibrida plug-in, mirando a ritagliarsi un ruolo di primo piano nel competitivo segmento dei SUV di medie dimensioni.

Un’alleanza strategica

La collaborazione tra Stellantis e Leapmotor non si limita alla produzione del B10. Le due aziende stanno intensificando gli acquisti da fornitori spagnoli per ottimizzare i sussidi governativi destinati all’industria della mobilità elettrica.

Questo approccio integrato sta trasformando la Spagna in un hub strategico per la mobilità elettrica europea, attirando investimenti di rilievo e rafforzando la sua posizione nel panorama globale dell’industria automobilistica.