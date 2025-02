Centottantanove cavalli divisi per due, 265 chilometri di autonomia, 18.900 euro di listino: sono i numeri chiave della nuova Leapmotor T03, la citycar elettrica che sta ridefinendo gli standard del segmento A in Europa.

Leapmotor T03: prodotta in Polonia

Prodotta nell’impianto polacco di Tychy in collaborazione con Stellantis, questa compatta a cinque porte si distingue per il suo mix di praticità e tecnologia. Le dimensioni contenute – 3.620 mm di lunghezza, 1.577 mm di larghezza e 1.652 mm di altezza – la rendono perfetta per l’ambiente urbano, mentre il bagagliaio espandibile da 210 a 880 litri garantisce versatilità d’uso.

Il cuore tecnologico della T03 è rappresentato dal motore sincrono a magneti permanenti da 95 CV, alimentato da una batteria da 37,3 kWh. Le prestazioni sono notevoli per la categoria: oltre ai 265 km di autonomia WLTP nel ciclo misto, la vettura può raggiungere i 395 km in città. La ricarica rapida da 48 kW permette di passare dal 30% all’80% in appena 36 minuti.

Il prezzo

L’esperienza di guida è personalizzabile attraverso quattro modalità – Comfort, Eco, Sport e Standard – mentre il comfort è assicurato da una dotazione di serie generosa. Spiccano il tetto panoramico da 42″, il quadro strumenti digitale da 8″ e il display centrale touch da 10,1″, oltre a una suite completa di sistemi ADAS.

La gamma colori, essenziale ma elegante, comprende Light White, Starry Silver e Glacier Blue. Con un prezzo d’attacco di 18.900 euro, la Leapmotor T03 si posiziona come una delle proposte più interessanti nel panorama delle auto elettriche cittadine, combinando accessibilità, tecnologia e praticità quotidiana.