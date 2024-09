Leapmotor B10: il SUV elettrico in arrivo in Europa grazie a Stellantis

Leapmotor, la giovane casa automobilistica cinese, ha ufficialmente fatto il suo debutto in Europa, incluso il mercato italiano. Questo avviene grazie a un accordo strategico con Stellantis, che ha acquisito una quota significativa del 21% dell’azienda, trasformandola di fatto in uno dei suoi marchi. Con questa mossa, Stellantis intende rafforzare la propria presenza nel settore delle auto elettriche, puntando su modelli innovativi e accessibili.

I primi modelli di Leapmotor a sbarcare nelle concessionarie europee sono la city car elettrica Leapmotor T03 e il SUV elettrico Leapmotor C10. Ma l’ambizioso piano della joint venture non si ferma qui: Stellantis ha previsto il lancio di almeno un nuovo modello Leapmotor all’anno per i prossimi tre anni. Il prossimo veicolo in programma? Il Leapmotor B10, un SUV compatto che sarà presentato in anteprima mondiale durante il Salone dell’Automobile di Parigi, previsto per ottobre.

Leapmotor B10, cosa sappiamo fino ad ora

Le informazioni sulla nuova Leapmotor B10 sono ancora scarse, ma alcuni dettagli sono stati rivelati attraverso teaser diffusi dalla casa automobilistica. Si tratta di un SUV che verrà posizionato al di sotto del modello C10, recentemente introdotto sul mercato europeo. Con dimensioni simili a quelle della BMW X1, il B10 dovrebbe misurare circa 4,5 metri di lunghezza. Il modello sarà costruito sulla nuova piattaforma B, basata sull’architettura avanzata Leap 3.5, che sarà utilizzata anche per altri futuri modelli globali.

Dai teaser rilasciati, emergono alcuni dettagli stilistici della B10: un frontale caratterizzato da luci diurne sottili e fari circolari, maniglie integrate a filo con la carrozzeria e un piccolo spoiler posteriore che aggiunge un tocco sportivo. Al momento, non sono state fornite informazioni ufficiali sulle specifiche tecniche, ma alcune fonti suggeriscono che il B10 potrebbe condividere molte caratteristiche con il modello A12, precedentemente avvistato in fase di test.

Il prezzo previsto per il Leapmotor B10 in Cina oscillerà tra 100.000 e 150.000 yuan, ovvero circa 12.700 – 19.100 euro, rendendolo un’opzione competitiva nel panorama dei SUV elettrici.