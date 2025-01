Le novità e i brand protagonisti al Salone dell’Auto di Bruxelles 2025

Dal 10 al 19 gennaio 2025, il Brussels Expo accoglierà la 101ª edizione del Salone dell’Auto di Bruxelles, un evento di riferimento per l’industria automobilistica europea. Dopo la cancellazione del Salone di Ginevra, l’appuntamento belga assume un ruolo ancora più centrale, offrendo una vetrina privilegiata per le novità e le innovazioni del settore.

Il gruppo Stellantis sarà uno dei protagonisti principali della manifestazione, presentando ben 53 veicoli attraverso i suoi numerosi marchi: Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot e il nuovo arrivato Leapmotor che farà il suo debutto europeo, presentando la city car elettrica T03 e il SUV elettrico C10, con autonomie rispettivamente di 255 km e 420 km.

Abarth: performance elettrica con la 600e Scorpionissima

Abarth presenta al Salone dell’Auto di Bruxelles 2025 la 600e Scorpionissima Limited Edition, la vettura più potente mai realizzata dal marchio, con un motore elettrico da 280 CV, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,85 secondi e un’autonomia fino a 334 km nel ciclo combinato WLTP. Accanto a questa, sarà esposta l’Abarth 500e, city car sportiva con motore da 155 CV e batteria da 42 kWh.

Alfa Romeo: debutto della serie speciale Intensa e della Junior Q4

Alfa Romeo svela in anteprima mondiale la serie speciale INTENSA, disponibile su tutta la gamma, che esalta l’identità del marchio con dettagli esclusivi e tecnologie avanzate. Debutta anche la Junior Q4, nella versione ibrida, simbolo della sportività urbana del brand. Inoltre, sarà presente la 33 Stradale, capolavoro di design e ingegneria che unisce tradizione e innovazione.

Citroën: innovazione e comfort con la nuova C3 e C3 Aircross

Citroën introduce la nuova C3, disponibile anche in versione elettrica, progettata per offrire comfort e accessibilità. Il SUV compatto C3 Aircross, capace di ospitare fino a sette persone, e la nuova C4, con design aggiornato e soluzioni avanzate, arricchiscono l’offerta del marchio. Inoltre, il concept C5 Aircross anticipa il futuro SUV di segmento C, mentre “The Holidays” propone un veicolo per il tempo libero con fino a quattro posti letto e angolo cucina.

DS Automobiles: anteprima mondiale della DS N°8

In anteprima mondiale al Salone dell’Auto di Bruxelles 2025, DS Automobiles presenta la DS N°8, un SUV coupé 100% elettrico ispirato al concept DS Aero Sport Lounge. Con un’autonomia dichiarata di 750 km, una potenza massima di 350 CV e trazione integrale, la DS N°8 rappresenta il nuovo vertice del lusso elettrico del marchio francese. Il lancio in Europa è previsto per l’estate 2025.

Fiat: ritorno in grande stile con la Grande Panda e la 600 Ibrida

Fiat rispolvera un nome storico con la Grande Panda, disponibile in versione ibrida o elettrica, una compatta di meno di 4 metri con 5 posti e un abitacolo spazioso. La Topolino, microcar elettrica con 75 km di autonomia, e la 600 Ibrida, con motore turbo benzina a 3 cilindri e sistema ibrido a 48V, completano l’offerta per la mobilità urbana. Inoltre, sarà esposta la 500e Giorgio Armani Collector’s Edition, simbolo del Made in Italy.

Jeep: evoluzione elettrica con l’Avenger e il Wrangler 4xe

Jeep presenta tre varianti dell’Avenger: Summit Full Electric, e-Hybrid e l’anteprima belga dell’Avenger 4xe The North Face Edition, pensata per gli amanti dell’avventura. Saranno inoltre esposte le edizioni speciali The North Star di Renegade e Compass, oltre alla Wrangler 4xe nella versione ibrida plug-in Rubicon.

Lancia: nuova Ypsilon e ritorno nei rally con la Ypsilon Rally4 HF

Lancia porta al Salone dell’Auto di Bruxelles 2025 la nuova Ypsilon, disponibile sia in versione 100% elettrica con motore da 156 CV e batteria da 51 kWh, garantendo un’autonomia di 400 km nel ciclo combinato WLTP, sia con un powertrain ibrido da 1,2 litri e 100 CV. Inoltre, la Ypsilon Rally4 HF segna il ritorno del marchio nel mondo dei rally, con una potenza di 212 CV.

Opel: restyling e nuove proposte elettrificate

Opel presenta la nuova Mokka, caratterizzata da un design “Bold and Pure” e tecnologie avanzate come l’infotainment con riconoscimento vocale. Saranno esposte anche la Grandland con illuminazione intelligente Lux HD, la nuova Frontera, la Corsa Hybrid a 48V, l’Astra Sports Tourer e il Vivaro Electric, ampliando l’offerta elettrificata del marchio.

Peugeot: gamma elettrica completa e innovazioni AI

Peugeot presenterà la gamma elettrica più ampia tra i costruttori generalisti europei, con modelli come la E-208, E-2008 SUV, E-308 SW, E-3008 SUV di nuova generazione, E-5008 SUV a 7 posti e la E-408. Inoltre, introdurrà innovazioni tecnologiche con l’integrazione dell’intelligenza artificiale a bordo.

Oltre a Stellantis, il Salone di Bruxelles 2025 vedrà la partecipazione di numerosi altri marchi, tra cui Alpine, Aston Martin, Audi, BMW, Bentley, Bugatti, BYD, Corvette, Cupra, Dacia, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Lamborghini, Lexus, Mazda, Mercedes, MG, Mini, Porsche, Renault, Skoda, Tesla, Toyota, Volkswagen e Volvo. Tra le novità attese, Alpine presenterà l’A290, la sua compatta elettrica sportiva, mentre Audi presenterà una serie di veicoli elettrici, tutti caratterizzati dal numero 6, tra cui una berlina, una station wagon e un SUV coupé. Tra le anteprime più attese, l’Audi RS6 Avant Performance.