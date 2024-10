Nuova Lancia Ypsilon vince un premio di stile in Francia

La Nuova Lancia Ypsilon segna il ritorno in Francia, con ambizioni significative, del marchio torinese, oggi in quota Stellantis. Risale al mese di luglio l’inaugurazione del primo showroom Casa Lancia a Parigi La Défense. Altri dieci punti vendita in suolo transalpino nasceranno entro l’anno. Nel 2025 sarà il turno di 15 showroom aggiuntivi. La rete commerciale sarà affiancata, a quel punto, da 80 centri di assistenza, per garantire alla clientela un sopporto calibrato ai bisogni dell’era contemporanea.

In attesa che nascano nuovi modelli del marchio, l’onore e l’onere del rilancio aziendale in territorio francese farà capo alla Lancia Ypsilon di nuova generazione, disponibile sia in versione ibrida che 100% elettrica. Questa vettura del segmento B premium suscita un alto livello di curiosità, nei diversi contesti ambientali in cui è proposta.

A lei è andato il Premio per lo Stile assegnato al Grand Prix Auto Moto. Il merito è di una linea riuscita, che sa unire, con nesso felice, la tradizione e l’innovazione, in un quadro dove le sapienti citazioni al passato sono inserite in una trama grafica proiettata al futuro. Fra gli elementi estetici più audaci, i fanali posteriori ispirati alla Stratos.

La tela grafica è piaciuta alla giuria della prestigiosa rivista Auto-Moto, che ha deciso di assegnare alla vettura il prestigioso riconoscimento. Come anticipato, la Lancia Ypsilon 2024 è la prima delle tre nuove auto che scriveranno il rilancio strategico del marchio, anche in Francia. Ogni modello della specie incarnerà l’eleganza senza tempo e l’innovazione tecnologica che hanno reso Lancia un simbolo nel mondo delle quattro ruote. Questo, almeno, promettono i vertici del brand.