Le due nuove piattaforme Audi presentate al Salone di Parigi

Al Salone dell’Auto di Parigi 2024 Audi presenta, insieme alla sua inedita Q6 Sportback e-tron, versione coupé del recente SUV, due nuove piattaforme premium: una destinata ai veicoli elettrici e l’altra per i motori a combustione. Il brand dei Quattro Anelli traccia il proprio futuro sfruttando gli investimenti sulle due nuove basi che daranno vita a un discreto numero di nuovi modelli.

Piattaforma PPE di Audi

La piattaforma PPE, sviluppata congiuntamente con Porsche, rappresenta un asset strategico per completare la trasformazione in fornitore di mobilità premium sostenibile. Le prime declinazioni stradali sono costituite dal SUV Audi Q6 e-tron, ora proposto anche in versione Sportback, e da Audi A6 e-tron, nelle configurazioni di carrozzeria Sportback e Avant. Con questa nuova base il marchio ha portato più in alto l’asticella delle performance dei motori a elettroni, del sistema di trasmissione, della gestione termica, della batteria e dell’architettura elettronica.

I vantaggi competitivi riguardano la disponibilità di molteplici powertrain a trazione posteriore o integrale l’elevata rigidità torsionale, la bilanciata ripartizione delle masse, la propensione delle varianti quattro a privilegiare il retrotreno nella ripartizione della coppia e la disponibilità di sospensioni pneumatiche adattive. Elementi cui si affiancano un comfort importante e la certificazione carbon neutral analogamente al resto della gamma europea full electric Audi.

La piattaforma PPC per gli endotermici

Nuove Audi A5 e Audi Q5 sono i primi modelli del Brand basati sulla piattaforma premium termica (PPC) dedicata alle vetture con motore anteriore longitudinale. La piattaforma si fregia dell’innovativa tecnologia mild-hybrid (MHEV) plus a 48 Volt, chiamata a supportare il motore a combustione riducendo consumi ed emissioni. Punto focale del sistema è il powertrain generator (PTG), solidale alla trasmissione e composto da motore elettrico, elettronica di potenza, sistema di raffreddamento e attuatore per l’attivazione/disattivazione, che porta in dote un superiore livello di elettrificazione del sistema mild-hybrid Audi: può contribuire alla marcia erogando sino a 24 CV e 230 Nm di coppia.

In fase di decelerazione, il PTG attua una strategia per il recupero dell’energia (sino a 25 kW di potenza elettrica) agendo da alternatore e rendendo possibile la frenata elettroidraulica. Quest’ultima, derivata dai modelli BEV e PHEV Audi, vede il motore elettrico gestire la maggioranza delle frenate quotidiane. In presenza di pendenze lievi e in fase di manovra, l’auto può affidarsi alla sola trazione elettrica, mentre in un’ampia gamma di situazioni, ad esempio nella guida urbana a bassa velocità o nel traffico, il propulsore a elettroni integra l’azione del motore termico.