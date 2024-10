Audi continua a espandere la sua gamma elettrica con l’introduzione della nuova Q6 Sportback e-tron, la versione coupé del già noto Q6 e-tron SUV. Questo nuovo modello, basato sulla piattaforma Premium Platform Electric (PPE) sviluppata con Porsche, rappresenta un perfetto connubio di sportività, eleganza e tecnologie all’avanguardia. Il debutto ufficiale al Salone di Parigi 2024, mentre la commercializzazione è prevista per l’inizio del 2025.

Autonomia e tempi di ricarica di Audi Q6 Sportback e-tron

La gamma dell’Audi Q6 Sportback e-tron offre una scelta di quattro versioni, due delle quali con la famosa trazione integrale Audi quattro. Le opzioni a trazione posteriore comprendono una versione entry-level con 252 cavalli e una versione Performance con 306 cavalli, quest’ultima dotata di una batteria da 100 kWh, capace di garantire un’autonomia fino a 656 chilometri. Le versioni a trazione integrale, invece, includono la e-tron quattro con 387 cavalli e la SQ6 con ben 489 cavalli, entrambe alimentate da una batteria da 100 kWh. Anche qui, l’autonomia si mantiene su ottimi livelli, raggiungendo rispettivamente 636 e 607 chilometri.

Una delle caratteristiche più impressionanti della Q6 Sportback e-tron è la rete elettrica a 800 V, che permette tempi di ricarica estremamente rapidi. Con la batteria da 100 kWh e l’impianto da 270 kW, la versione Performance è in grado di ricaricarsi per percorrere 265 chilometri in soli 10 minuti. Anche le altre versioni beneficiano di ricariche veloci, con la possibilità di accettare potenze fino a 260 kW per la versione top di gamma.

Dal punto di vista della guida, la Q6 Sportback si distingue per un dinamismo più sportivo rispetto alla versione SUV, grazie a sospensioni adattive e una distribuzione della potenza prevalentemente sul retrotreno. Il coefficiente aerodinamico (Cx) di 0,26 è un risultato notevole, che contribuisce sia all’efficienza sia al comportamento su strada, mantenendo comunque un abitacolo spazioso e confortevole.

Dimensioni da SUV coupé

Con i suoi 4,77 metri di lunghezza, 1,96 metri di larghezza e 1,66 metri di altezza, la Q6 Sportback offre abbondante spazio per i passeggeri, grazie anche a un passo di 2,90 metri. L’abitacolo, rifinito con materiali sostenibili, si distingue per un design moderno e minimalista. La plancia è dominata da tre display: uno da 11,9” per il quadro strumenti virtuale, uno da 14,5” per l’infotainment e un terzo schermo opzionale da 10,9” dedicato al passeggero.

La nuova architettura elettronica E3, che fa il suo debutto nella gamma Q6, porta a un livello superiore l’interazione uomo-macchina. L’infotainment basato su Android, integrato con l’assistente vocale intelligente dotato di tecnologia di autoapprendimento, offre un’esperienza interattiva intuitiva. Grazie all’integrazione con ChatGPT, l’assistente vocale può rispondere a domande complesse, eseguire comandi del veicolo e persino fornire previsioni meteo, mantenendo però un rigoroso rispetto della privacy.