Oltre 51 milioni di dollari per una Ferrari 330 LM del 1962, 48 milioni per una Ferrari 250 GTO dello stesso anno, 35 milioni per una 335 Sport Scaglietti del ’57: sono queste le cifre da capogiro che dominano il mercato delle auto d’epoca, un settore che continua a macinare record su record nelle aste internazionali.

Il fascino senza tempo delle vetture storiche ha trasformato questi gioielli a quattro ruote in veri e propri investimenti di lusso. La recente vendita della Ferrari 330 LM/250 GTO del 1962, battuta nel novembre 2023 per l’astronomica cifra di 51,7 milioni di dollari, ha stabilito un nuovo primato mondiale, confermando il dominio del Cavallino Rampante nel settore del collezionismo automobilistico.

Questo trend al rialzo non è nuovo: già nel 2013, una rarissima Ferrari 275 GTB4/S NART Spider del 1967, resa celebre dal film “Il caso Thomas Crown”, aveva fatto parlare di sé raggiungendo i 27,5 milioni di dollari. Solo dieci esemplari di questo modello furono mai prodotti, rendendolo un pezzo ambito dai collezionisti più facoltosi.

Il panorama delle aste miliardarie include anche la Mercedes W196 del 1954, legata ai successi di Juan Manuel Fangio, venduta per quasi 30 milioni di dollari, e la Ferrari 290 MM del 1956, protagonista della storica Mille Miglia, che ha superato i 28 milioni nel 2015.

Più recentemente, nel 2023, una Ferrari 412P Berlinetta del 1967 ha confermato questa tendenza, superando i 30 milioni di dollari grazie a un restauro impeccabile che ne ha preservato l’autenticità. Ma è la Ferrari 250 GTO del 1962 a rappresentare per anni il benchmark del settore, con vendite superiori ai 48 milioni di dollari.

Questo mercato in continua espansione dimostra come le auto d’epoca non siano più solo oggetti di passione per appassionati, ma veri e propri beni rifugio che combinano storia, tecnologia e arte, capaci di attrarre investitori da ogni parte del globo.